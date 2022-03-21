《第六感3》预告：金惠奫&南润寿小绵羊来宾入虎口！3秒坠入爱河的美珠，还有因为成员而崩溃的刘在锡

大家看《第六感3》的原因之一，有没有想看刘在锡崩溃的呢？！XD

tvN 热门综艺节目《第六感3》第三季强势回归，紧接著又公开了EP.2的最新预告，来宾是新生代人气演员《雪降花》金惠奫与《恋慕》的南润寿，两人就像小绵羊般准备进入虎口狼群中，成为待宰的羔羊。XD



南润寿一登场就让一旁的李美珠3秒坠入爱河，狂问一堆问题：「你喜欢什么样的女生？」、「要跟我交往一天吗？」、「今天是我们的纪念日」、「可以去你家玩」持续不断的积极求爱，不过预告中以南润寿回覆一句：「这辈子就不用了」默默划下句点，但依旧令人期待他俩的互动。



此外，私底下性格活泼的金惠奫上节目直接变成大吃或，完全忘了这是推理节目，演员前辈吴娜拉提醒她：「惠奫啊，好吃吗？别吃了，这节目是要找冒牌货的。」让金惠奫瞬间畏缩，刘在锡则被她的气势给吓到忍不住颤抖了。XD



爆笑的是，当塑胶大碗上桌时，Jessi直接把碗盖在胸前，李美珠也在一旁照做，却也遗憾的表示：「欧逆填满了耶！但我没有…。TAT」一旁的刘在锡忍不住大喊：「不要把碗放在胸前！！！」两位男成员顿时感到害羞～。



面对热情的姐姐们，金惠奫也热到想大脱外套。



这一集的主题是【目不暇给的餐厅】，让人眼睛不停打转、口水直流的餐厅会如何呈现呢？记得锁定每周五晚间20:40播出的《第六感3》。

▼EP.2在3月25日播出：



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