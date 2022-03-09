这个侧颜太帅气！《Again My Life》首波剧照，李准基变身能力值满分检察官：「会给大家带来感动、欢笑」

由李准基、李璟荣、金智恩主演的SBS新剧《Again My Life》，故事改编自李海涅的同名长篇小说，讲述热血检察官在第二次人生中惩治恶行的故事。

剧中，李准基饰演在法律和正义面前毫不妥协的热血检察官「金熙宇」。他想审判戴著被推崇的政治家面具的「巨恶」赵泰燮（李璟荣 饰），但在一次调查腐败政治人物时死於非命，后来获得重生的机会。



公开的剧照中，李准基在额头上流著血的情况下，似乎不会放过妨碍自己前进的人，以坚决的表情警告，吸引视线。特别是在他锐利的眼神中，展现对正义有著火热心脏的金熙宇的霸气。



《Again My Life》也是李准基继《恶之花》之后，时隔2年回归电视剧。无论是什么样的角色，总是以自己独有的色彩打造不可替代的李准基，完成的金熙宇会是什么样的样子呢？他在第二人生中能否成功完成以前人生中未能完成的绝对恶的惩罚和复仇，也备受期待！



李准基也说道：「剧中『金熙宇』是努力处决政治圈内恶势力、不正之风的过程中遭遇冤死，重新迎来第二次人生的同时，爲了再次惩罚绝对恶势力而孤军奋战的人物。会努力带给观众感动、欢笑和痛快的趣味。」

另外，《Again My Life》由《My Little Baby》、《优雅的家》韩哲秀导演执导与新人编剧 J、金律执笔，将接档《解读恶之心的人们》在4月8日首播。

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