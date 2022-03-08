大S再婚嫁20年前韩国男友，酷龙具俊晔发文：不能再浪费时间了！

大S徐熙媛被爆嫁给20年前男友，韩流元祖酷龙成员具俊晔。

韩媒TV Daily独家报道称，徐熙媛和具俊晔日前已经在韩国登记结婚，不久之后具俊晔也将前往台湾在当地再次进行婚姻登记。 说起具俊晔和大S的缘分要追溯到20年前，两人曾经交往过1年左右，契机是具俊晔曾受歌手苏慧伦的邀请赴台当嘉宾。 当时担任《娱乐百分百》主持人的大S看了演唱会后，成了酷龙歌迷。 后来他再度访台，演艺圈的朋友介绍大S给他认识，还说：「这是你的超级粉丝。 」两人几乎是一见钟情，不久便开始交往。 因为有共同的兴趣爱好，又同在娱乐圈，他俩的感情火速升温，奈何当年娱乐圈大环境并不适合公开恋爱，加之异国而居，聚少离多，最终还是分手了。 具俊晔也曾在韩国综艺节目中公开过他和大S的恋情。



分开了将近20年的两人又是如何再续前缘的呢？ 原来是前不久大S和汪小菲宣布离婚，具俊晔得知大S心情不佳，於是主动联系了她，两人也因此再次亲近起来。 而大S看到哪怕过去了20年也依旧对她情有独钟的具俊晔，终於再次敞开了心扉。具俊晔通过本人IG公开了这一好消息，表示：「我要结婚了，想和20年前相爱的女人延续爱情，听到她离婚的消息，我找到了20年前的那个号码联系了她。 幸好那个号码没变，我们才能重新连接起来，时间已经过去很久，不能再浪费了，所以我提议结婚，她也接受了，决定一起生活...... 希望大家多多支持和祝福，谢谢。 」



跨越了20年的感情，比任何甜言蜜语都要打动人吧。 具俊晔和大S已经悄悄登记结婚，据悉不会再另外举办婚礼。具俊晔即将启程前往台湾去见老婆大S，并决定在台湾暂住几个月，享受新婚生活。具俊晔表示：「虽然目前情况需要我们小心翼翼，但我还是非常开心，觉得很幸福。」

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