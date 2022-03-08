金泰梨&南柱赫主演韩剧《二十五，二十一》话题性大获全胜！《社内相亲》开播后直奔TOP.3

（封面图源：tvN《二十五，二十一》、SBS《社内相亲》官方海报）
【韩国电视剧话题榜TOP.10】最近好看的韩剧太多了，小编们真的好忙啊！TAT 你最爱的剧上榜了没～？
韩国 GOODDATA 调查公司公开了2022年3月第一周的电视剧话题性排行榜，tvN《二十五，二十一》自开播以来蝉联了第四周冠军，气势依旧超强！话题性也达到30%，讨论度是其他on档剧的三倍。
（图源：tvN《二十五，二十一》官方剧照）
主演们还分别拿下了「演员榜」的前三名：金泰梨（No.1）、南柱赫（No.2）、金知妍/苞娜（No.3）。
此外，KBS2周末长剧《绅士与小姐》上升到第二，以及刚开播的SBS《社内相亲》直奔第三，同样拥有相当高的讨论度，后势看涨。
（图源：SBS《社内相亲》官方剧照）
《社内相亲》的两位主演在「演员榜」中，各自拿下的名次为：金世正（No.4）、安孝燮（No.7）。
在《社内相亲》新进榜后，也有许多剧的名次略显下滑，一起来看看你正在追的剧，排到了第几名吧！
（图源：IG@gooddata_official）
1．《二十五，二十一》－持平
（图源：tvN《二十五，二十一》官方海报）
2．《绅士与小姐》▲2
（图源：KBS2《绅士与小姐》官方海报）
3．《社内相亲》－新进榜
（图源：SBS《社内相亲》官方海报）
4．《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》▽2
（图源：JTBC《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》官方海报）
5．《三十九》▽2
（图源：JTBC《三十九》官方海报）
6．《读取恶心的人们》▽1
（图源：SBS《读取恶心的人们》官方海报）
7．《军检察官多伯曼》－新进榜
（图源：tvN《军检察官多伯曼》官方海报．黄viu煲剧平台）
8．《婚词离曲3》▽2
（图源：TV CHOSUN《婚词离曲3》官方海报）
9．《太宗李芳远》▲1
（图源：KBS《太宗李芳远》官方海报）
10．《Tracer》▽1
（图源：MBC《Tracer》官方海报）
（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）
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