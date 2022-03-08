金泰梨&南柱赫主演韩剧《二十五，二十一》话题性大获全胜！《社内相亲》开播后直奔TOP.3

【韩国电视剧话题榜TOP.10】最近好看的韩剧太多了，小编们真的好忙啊！TAT 你最爱的剧上榜了没～？

韩国 GOODDATA 调查公司公开了2022年3月第一周的电视剧话题性排行榜，tvN《二十五，二十一》自开播以来蝉联了第四周冠军，气势依旧超强！话题性也达到30%，讨论度是其他on档剧的三倍。



主演们还分别拿下了「演员榜」的前三名：金泰梨（No.1）、南柱赫（No.2）、金知妍/苞娜（No.3）。

此外，KBS2周末长剧《绅士与小姐》上升到第二，以及刚开播的SBS《社内相亲》直奔第三，同样拥有相当高的讨论度，后势看涨。



《社内相亲》的两位主演在「演员榜」中，各自拿下的名次为：金世正（No.4）、安孝燮（No.7）。

在《社内相亲》新进榜后，也有许多剧的名次略显下滑，一起来看看你正在追的剧，排到了第几名吧！



1．《二十五，二十一》－持平



2．《绅士与小姐》▲2



3．《社内相亲》－新进榜



4．《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》▽2



5．《三十九》▽2



6．《读取恶心的人们》▽1



7．《军检察官多伯曼》－新进榜



8．《婚词离曲3》▽2



9．《太宗李芳远》▲1



10．《Tracer》▽1



（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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