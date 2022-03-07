朴载范新歌《GANADARA》找来IU合作！新歌抢先曝光试听四天后就公开让粉丝们超期待～

我要听爆这首歌！！！

最新消息，朴载范（Jay Park）与 IU 合作的新歌《GANADARA》将在11日，也就是四天后公开，消息一出立刻引发网友热议。



朴载范透过官方 SNS 公开了全新数码单曲《GANADARA》的预告片，并在后头写了(Feat. IU)，惊喜释出了与顶级歌手合作的消息。

两位都是在KPOP界拥有无法撼动地位的歌手，也是最棒的创作者，第一次合作后究竟会擦出什么样的火花，让网友们相当好奇！



▼早先朴载范分享这首歌的片段：（此为网友剪辑）



这首历代级合作的新歌《GANADARA》将会在3月11日的下午6点公开。

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