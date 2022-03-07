《认识的哥哥》公开《僵尸校园》６位转学生预告！演员们重现经典场景，还意外出现了新的三角关系

感觉这一集节目会非常有趣，想认识演员们的更多魅力，千万不要错过喔！

热门韩剧《僵尸校园》的６位转学生到《认识的哥哥》教室报到啦～，特别来宾有演员朴持厚（南温召）、尹灿荣（李青山）、刘仁秀（尹奎男）、李恩泉（朴美珍）、河胜理（张河莉）、林载赫（梁大修）等主要角色登场，下图帮大家回顾一下角色。



饰演大魔王奎男的刘仁秀，则是一登场就喊著找青山～！XD



▼最新预告：



过程中大家都不忘一值重现剧中的角色经典台词，朴持厚站在徐章焄旁更加娇小可爱～。



尹灿荣表示剧中的KISS是人生中的初吻，脏话学姐李恩泉表示如果是自己，也会选青山（尹灿荣），意外了出现新的三角关系，身为剧迷忍不住脑补了一下！XD



其他角色也会在节目中一一细谈各自的心路历程和个人魅力，更令人期待的是他们分享拍戏的花絮，满满的小故事等著大家回顾。



此外，大家展现舞技的部份也是可以期待的喔！



之后的小剧场，则是大家重现被关在教室里的片段，大家也非常融入剧情！也忍不住讲出了剧中的台词。



大修对射箭学姐的告白，还有男女主角温召与青山的经典场面，以及大家在猜题成功后，都非常会跳舞啊！



最后，赵怡贤（班长南拉）又会以什么形式出现在这一集呢？让我们拭目以待，记得锁定本周六晚间20:40播出的《认识的哥哥》。



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