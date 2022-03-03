「龙年兄弟」金钟国、张赫、洪京民互不知彼此本名！张赫脱口历史人物「洪景来」

龙年兄弟又在《我家的熊孩子》小团聚了～必看啊XDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.281，金钟国与张赫二人来到洪京民家庆贺乔迁，三位「龙年兄弟」相处又笑翻观众了。

三位龙年兄弟与洪京民妻子在用餐之余闲聊，洪京民妻子问起张赫的小女儿名，张赫回答「河谦」，洪京民妻子便说：「张河谦啊！」不过一旁洪京民提醒：「姓郑啊郑。」



金钟国一听，似乎有点心虚的问：「谁？他（张赫）本名姓郑吗？」本名「郑镛俊」的张赫无法置信：「现在才知道吗？你在做什么？」



洪京民妻子见此状要求金钟国回答洪京民本名，金钟国有些讶异的说：「喔？他不是本名吗？我知道张赫不是。你的本名……和别的艺人……洪瑞范？」接著反问张赫知不知道，想不到张赫竟理直气壮回答「洪景来」，笑翻全场。



编按：如果看过韩剧《云画的月光》，应该就知道洪景来是谁……



原来，洪京民本名「洪性旻」，张赫这才解释：「我们之间都不叫本名的嘛！」也就因为如此，金钟国便不太知道张赫姓「郑」，三个人的结论就是：「张赫」一名太适合动作戏，所以自然而来想不起张赫本名了。



聊到动作戏就不得不聊到《推奴》和知名的「丫头――」台词，场面便成了金钟国的模仿秀，张赫一开始还不想认可呢！两个人都为了证明自己没错，互喊「钟国啊――」场面也相当搞笑。



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