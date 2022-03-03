赵寅成出道23年终於开通IG！首PO是《偶然成为社长2》花絮照，网友：「像是乡村大叔在宣传自己的超市」

出道23年从来没用过 SBS 的「长腿欧巴」赵寅成，终於在今天（3日）开通 IG 帐号。

赵寅成私下非常低调，如果没有电影上映、电视剧播出时，几乎是很少有关於他的消息。好不容易在最近，治愈系综艺《偶然成为社长2》播出，可以看到更真实的他外，突然开通个人 IG 帐号，让粉丝们非常开心。



他的首篇 Po 文，正是拍摄《偶然成为社长2》时的花絮照 XD 据悉，开通帐号是为了国内外粉丝沟通爲目的，不仅会分享作爲演员的各种活动面貌，也会分享个人的日常生活而开设，由他本人和公司一起经营。

除了综艺回归外，赵寅成也将回归电视剧，与柳承龙、韩孝周、金成均、车太铉等人出演的 Disney+ 新剧《Moving》预计在今年下半年播出。该剧讲述隐藏超能力生活在现在的孩子、隐藏过去秘密的父母们生活在这个世代，他们跨越世代的隔阂，一起抗强大敌人的动作英雄片。



在 Disney+ 的介绍影片中，也曝光柳承龙、赵寅成和韩孝周的剧照。剧中，柳承龙饰演拥有再生能力且感受不到痛的男人「张周元」；赵寅成饰演李美贤的丈夫，拥有飞行能力的国情院要员「金斗植」；韩孝周饰演金斗植的妻子，拥有超越常人的五感「李美贤」。而《Moving》更是赵寅成继《没关系，是爱情啊》时隔7年回归小萤幕，大家可以期待一下啦～



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