新剧《向你奔去的速度493km》预告！蔡钟协大秀「巧克力腹肌」并告白朴柱炫「有她我人生就完整了」

新剧《向你奔去的速度493km》讲述在清新的25岁，却把运动视为全部的羽球选手「朴太阳」与运动就是职业的「朴泰俊」，在羽球职业队展开既炙热又浪漫的体育罗曼史。

如羽球的羽毛般令人发痒，以最高时速493km被强烈击中人心脏的罗曼史。



▼蔡钟协饰演把羽球当做职业看待的选手「朴泰俊」，他认为运动就是职业，梦想引退后过上舒适的日子，但被市厅队开除后来到了职业队，并在这里遇见了朴太阳，作为一个人和运动员都逐渐发生改变。



▼朴柱炫则饰演运动就是人生全部的羽球选手「朴太阳」，擅长强有力的杀球，一度是奥运夺冠的希望之星，然而却因为一次神秘事件突然离开了羽球界。时隔3年，她加入职业队再度拿起羽球拍，以全盛期的自己为目标再一次挥洒热情。



男主角版的预告中（请点这里），以「她还总是出现在我梦里，金牌什么的我都不需要，好像只要有她我人生就完整了」的台词展现了朴泰俊深深陷入朴太阳的心，之后他更当众大喊「我爱你」。两人在一起的模样时而心动、时而搞笑，最后朴泰俊对朴太阳说：「就麻烦你照顾了，我会好好对你的。」



女主角版的预告中（请点这里），可以看到朴太阳沈迷於羽球，一听到「493km/h」的数字就心跳加速，而她满脑子想的都是「朴泰俊」。接著，朴太阳对朴泰俊说：「拜托你负责带我吧！」提议要成为朴泰俊的搭档，朴泰俊也问：「你觉得运动有有趣吗？」她则回答：「当然了！」最后，朴太阳大步走向朴泰俊...



公开的预告，两人充满激动的化学反应，也让人期待！他们究竟会以怎样的契机相互著迷呢？另外，两人能否如朴太阳所愿顺利成爲搭档站在球场上呢？而《向你奔去的速度493km》由《Justice》 赵雄执导，《明天与你》许星慧编剧执笔，将在4月播出。



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