新劇《向你奔去的速度493km》預告！蔡鍾協大秀「巧克力腹肌」並告白朴柱炫「有她我人生就完整了」

新劇《向你奔去的速度493km》講述在清新的25歲，卻把運動視為全部的羽球選手「朴太陽」與運動就是職業的「朴泰俊」，在羽球職業隊展開既炙熱又浪漫的體育羅曼史。

如羽球的羽毛般令人發癢，以最高時速493km被強烈擊中人心臟的羅曼史。



▼蔡鍾協飾演把羽球當做職業看待的選手「朴泰俊」，他認為運動就是職業，夢想引退後過上舒適的日子，但被市廳隊開除後來到了職業隊，並在這裡遇見了朴太陽，作為一個人和運動員都逐漸發生改變。



▼朴柱炫則飾演運動就是人生全部的羽球選手「朴太陽」，擅長強有力的殺球，一度是奧運奪冠的希望之星，然而卻因為一次神秘事件突然離開了羽球界。時隔3年，她加入職業隊再度拿起羽球拍，以全盛期的自己為目標再一次揮灑熱情。



男主角版的預告中（請點這裡），以「她還總是出現在我夢裡，金牌什麼的我都不需要，好像只要有她我人生就完整了」的台詞展現了朴泰俊深深陷入朴太陽的心，之後他更當眾大喊「我愛妳」。兩人在一起的模樣時而心動、時而搞笑，最後朴泰俊對朴太陽說：「就麻煩妳照顧了，我會好好對妳的。」



女主角版的預告中（請點這裡），可以看到朴太陽沈迷於羽球，一聽到「493km/h」的數字就心跳加速，而她滿腦子想的都是「朴泰俊」。接著，朴太陽對朴泰俊說：「拜託你負責帶我吧！」提議要成為朴泰俊的搭檔，朴泰俊也問：「妳覺得運動有有趣嗎？」她則回答：「當然了！」最後，朴太陽大步走向朴泰俊...



公開的預告，兩人充滿激動的化學反應，也讓人期待！他們究竟會以怎樣的契機相互著迷呢？另外，兩人能否如朴太陽所願順利成爲搭檔站在球場上呢？而《向你奔去的速度493km》由《Justice》 趙雄執導，《明天與你》許星慧編劇執筆，將在4月播出。



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