《少年法庭》口碑发酵全球排名仍在上升中！以「非幻想题材」在全球成功的三大特色

Netflix在2月25日公开的原创电视剧《少年法庭》口碑开始发酵，截至目前为止成绩已跃升到全球电视剧部分第7名。剧中将许多潜在的少年犯罪问题搬上台面，讨论社会又能扮演什么样的角色。剧情改编自实际社会案件，加上金惠秀与所有演员们的精采演出，再度令海外观众们纷纷给予好评。

＃韩国首度以少年犯罪题材成功引起观众关注

「我对少年犯厌恶至极」《少年法庭》中由金惠秀所饰演的沈恩锡法官，从一登场就说明了这句名台词，剧情更是从杀人、家庭暴力、性交易、校园特权等各种方面的事件切入，最后要少年们站上法庭为自己的行为负责，他们的身后更坐著那些没有保护好他们的监护人，也等於是家庭与社会必须共同面对。

执笔的金敏锡作家花了4年的时间走访少年院、少年分类审查院、青少年恢复中心等相关机构拜访50多位相关人员，并且在作品中启用了当时曾骇人听闻的真实案例，因此在韩国观众们看来也相当有共鸣，也留言表示「依照年龄来衡量罪责的重量是否正确呢？」「作为大人看起来非常心痛，也感受到责任所在。是所有大人们都应该看的一部电视剧。」



＃相信而看的大演员＋新面孔登场

《少年法庭》中的四位法官们，由金惠秀、李星民、金武烈以及李姃垠演出，一字排开已是韩国相信而看的演员，沉稳的演技无庸置疑，尤其是金惠秀从一登场就散发难以靠近的气场，李星民饰演任职22年法官想转换跑道的部长法官，虽然想要平稳度过自己最终的法官之路，但依旧算是很明白自己所在位置的重量。

每一集事件当中的少年犯，几乎都启用新人演员，多达30多位新面孔，更增添了剧情的现实感，也让他们展现出新鲜的演技，连大前辈金惠秀都觉得他们的演出带来很不一样的感受。



＃影响从亚洲起蔓延至全世界

《少年法庭》公开之后，在韩国以外的亚洲地区，如台湾、越南、泰国等都直接冲上电视部门第10甚至5名内，IMDB评价分数更是高达8.5分，超越《鱿鱼游戏》与《僵尸校园》。国外媒体更是对於本剧在探讨少年犯罪问题的方式给予正面肯定。透过沈恩锡这个角色寻找少年犯罪背后的真相，加上她自己为何如此厌恶少年犯，渐渐揭开细节的过程让观众们越看越入迷。

虽然《少年法庭》要能够像《鱿鱼游戏》《地狱公使》或是《僵尸校园》那样立刻冲上全世界收视冠军，看起来并不容易，因为法庭戏非常写实，并非一些幻想性的题材，在海外的扩散速度也许不会太快，不过文化评论家认为这种投入度相当高的作品，将渐渐散发出本身魅力而口碑在全球蔓延开来。



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