《Running Man》官方剪辑：历年来到底提及过多少次「尹恩惠」的经典片段！刘在锡真心没在怕金钟国

尹恩惠被提及的次数，真的就像是隐藏的半固定成员，《Running Man》里大家印象最深刻的是哪一幕呢？（刘在锡疯狂挑战金钟国底线，真的太好笑了～XD）

SBS 长寿热门综艺节目《Running Man》迈入第12年，也出现过许多经典场面和搞笑梗，其中，尹恩惠就如同半固定成员般，经常被大家提到，官方在2月14日情人节上传了最新的特别剪辑，使用「尹恩惠」来当标题，让网友们一次看过这些年来的经典片段。

（建议可以在设定中使用字幕 “韩文”，然后自动翻译选取”中文”来观看喔！）



第1次：本来金钟国想用《X-MAN》的事攻击刘在锡，结果反而被问了关於他和尹恩惠「当然罗～」的暧昧经典场面。



▼「当然罗～」金钟国捂住尹恩惠耳朵的经典场面！



第2次：想要确认金钟国会跟哪个女嘉宾配对，结果刘在锡又提了尹恩惠。XD



第3次：聊到《X-Man》刘在锡忍不大喊：「尹恩惠！」、「恩惠啊~，好想你啊！」



第6次：聊到想打电话的对象，刘在锡回说：「是恩惠吧！」



第7次：金钟国抱起孔晓振，刘在锡对著镜头说：「恩惠，你正在看吗？」



第12次：刘在锡不小心把信惠叫成恩惠，信惠说恩惠是钟国OPPA的。XD



第18次：金钟国帮宋智孝整理头发，刘在锡对著镜头说：「恩惠啊～对不起了。」



第20次：刘在锡提到尹恩惠上《认识的哥哥》时，畅聊了当年的事，忍不住抱怨：「现在这样太奇怪了，恩惠为什么就是不上我们的节目呢。」



第22次：刘在锡的宣言：「明年我会努力推进，让尹恩惠上我们节目的。」



《Running Man》2010年开播至今，一共提到了尹恩惠24次，只有24吗？！哈哈哈，但这样剪辑完一次看下来，提及「尹恩惠」的时长，真的是好可观啊～。

大家印象最深刻的「提及尹恩惠」，是哪一幕呢？刘在锡真的太调皮了啦！XDDD

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