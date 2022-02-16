《三十九》今晚首播超长预告片公开：三对CP各有不同气流，二十年老友突然遭遇绝症考验！

孙艺珍、田美都、金智贤主演的《三十九》今晚即将通过Netflix公开第一集，大家准备好迎接这个温暖、愉悦又暗示有泪点的故事吗？ 小编先举手~

JTBC新剧《三十九》讲述即将40岁的三位好友的友情、爱情与生活故事，充满深度且引发共鸣。 昨日公开的5分钟highlight预告片则介绍了三位女主角的CP，以及突然到来的命运转折。



孙艺真饰演39岁的江南皮肤科院长「车美昭」，在一次活动中遇到39岁的皮肤科医生「金善宇」（延宇振 饰），一起喝酒后问他：「亲爱的，这些花可以给我一支吗？ 」田美都笑著说：「这进度我很喜欢耶。 」



田美都饰演39岁的演技老师「郑灿英」，车美昭说她无法当真正的演员跟「金镇石」有很大关系。 李茂生饰演的「金镇石」是42岁的娱乐公司社长，经历车祸后和郑灿英重逢，郑灿英说自己已经戒烟，告诉对方也能戒掉，夜里泪眼朦胧的时刻是车美昭陪在她身边。



金智贤饰演39岁的百货店化妆品经理「张珠熙」，对35岁的餐厅主厨兼社长「朴贤俊」（李泰焕 饰）第一次感到心动。 两位好友正要助攻时，却发现男生似乎已有女友！



影片最后出现了患病的桥段，车美昭问郑灿英为什么没有说拍CT的事，郑灿英说不想生命最后时光都躺在病房，决定开心和悲伤都要做到极致。 车美昭红著眼睛对她说：「请成为史上最快乐的绝症病人。 」让人预感到会是后半部赚足眼泪的剧啊T^T



此前还有公开中文版预告：



今天公开的第一集先公开影片就轻松多了，三位好朋友一起接做拉伸运动、一起吃年糕，和18岁刚刚认识时一样边吃边玩，唯一改变的只有可乐换成了烧酒。



三人穿著全套登山服走到山脚，田美都：「小心为上，操之过急容易受伤。 」孙艺珍：「我昨天打高尔夫球扭到脚了。 」金智贤也表示一切难说，最后三人决定折返回去吃个清炖鸡先XD孙艺珍的独白：「快要40岁的我们没有什么改变，除了化妆品要贵一点才服帖、开始喜欢蒸桑拿、酒钱都自己出不再跟父母要，仅此而已。 」



最后一幕，金智贤躺在沙发上看《认识的哥哥》，孙艺珍练习高尔夫球动作，田美都滑手机时突然一声惊呼，原来不小心给同学的婚礼照片按了赞，正在烦恼要不要给礼金，孙艺珍淡定地说：「戒掉SNS吧。 」XD



*第一集预告片需韩国IP观看：



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