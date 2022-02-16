3月就追这部！金材昱＆郑秀晶《Crazy Love》最新预告：疯子们的婚礼，最后还发生大反转！

KBS新剧《Crazy Love》讲述从底层爬到教育界传说的私人教育企业代表，和虽然没有存在感却相当诚实的女秘书之间甜蜜又杀气腾腾的浪漫喜剧。

今日（16日）公开最新海报，完美的正装和时尚的梳理发型，韩国最优秀的数学补教卢高镇（金材昱 饰）的高档外貌吸引人们的视线。但是...比这个更吸引眼球的是他的双手和害怕的眼神，他还僵硬地斜视著自己的秘书李信雅（郑秀晶 饰）。李信雅挽著卢高镇的手臂，脸上冷冰冰的，她手里拿著锤子，纯白的婚纱上还溅著血迹。



第二版预告中，浪漫的旋律响起，洁白婚礼蛋糕上的新郎和新娘蜡烛亮起。卢高镇和李信雅登场，原本以爲心动婚礼要开始了，但蜡烛瞬间熄灭，还听到「Oh My God」的尖叫声，气氛发生逆转。



以恐怖电影中的效果音爲背景，180度大转变的李信雅，穿著纯白礼服清纯的她带著悲壮而又邪恶的微笑挥舞著斧头。看著自己的手腕掉下来，卢高镇掩饰不住惊讶的表情，这些疯子到底会发生什么事呢？



制作组表示：「《Crazy Love》与常见的甜蜜和激动的罗曼史截然不同，两人如此杀气腾腾的表演随著时间的推移，将变得甜蜜到让人发疯的程度。请大家多多期待这部反转罗曼史。」

另外，《Crazy Love》是《各位国民》、《日与夜》金正贤导演执导，新人编剧金宝蓝编剧执笔，确定在3月7日播出。

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