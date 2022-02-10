《迷网追凶》（GRID）16日首播，中文预告来啦！集结《WATCHER》徐康俊、《名不虚传》金亚中、《Sweet Home》李施昤

是《秘密森林》李秀妍编剧新作呢！看预告烧脑又刺激！

Disney+ Star原创影集《迷网追凶》（GRID），即将在16日首播，近日陆续释出了中文版预告与海报。

《迷网追凶》讲述1997年为了拯救人类而建造的网格行星防护罩（Grid）消失，神秘的「幽灵」时隔24年现身，却成为谋杀案共犯遭政府秘密组织追杀……

▼韩版&港版海报



官方预告了《迷网追凶》情节紧凑且剧情烧脑曲折，且阵容强大，集结了《WATCHER》徐康俊、《名不虚传》金亚中、《拦截声命线》金武烈、《热血祭司》金成均与《Sweet Home》李施昤，甚至还是《秘密森林》编剧李秀妍主笔，成功吸引观众注意。

▼台版中文预告





虽然有网友表达看不懂预告，但大部分韩国海内外网友还是很期待的，网路上留言包括「Disney+似乎要壮大了」、「呜呜等不下去了，好想你康俊，军队生活加油，《迷网追凶》大发吧！」、「还以为是电影呢」、「因为是李秀妍编剧的作品，期待一下」、「如果预告是这种质感，那正片不就……」

《迷网追凶》将在16日起，每周三於Disney+更新集数。

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