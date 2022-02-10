太甜了吧！「国民初恋」孙艺真做客下周《刘QUIZ》，预告片中灿笑暗示：炫彬就是她的初恋

昨晚播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》公开下期预告，嘉宾孙艺真被问到「国民初恋的初恋」时，微笑回应说：「现在的恋爱就是初恋！」

tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》下周将播出「我脑海中的OOO特辑」，孙艺真作为重磅嘉宾登场，节目组介绍她是「我脑海中的永远的国民初恋」。



漫画家李末年代替曹世镐当MC，问孙艺真「大家很好奇国民初恋的初恋故事」，孙艺真表示：「现在的恋爱就是初恋。 」让刘在锡笑翻XD



孙艺真和炫彬2018年因合作电影《极智对决》（智命谈判）相识，2019年再度合作电视剧《爱的迫降》后经常和其他演员们一起聚餐，还在百想艺术节被拍到互相偷瞄的甜蜜瞬间，加上两人都是高尔夫球爱好者，有很多共同话题。 多次爆出绯闻后，直到去年1月1日被D社公开约会照片终於正式承认恋情，现在很多网友都在敲碗等甜蜜婚讯~



预告片里孙艺真还分享了童年趣事：「五六岁时和妈妈一起搭巴士，听到别人说我很漂亮，回家之后就对著镜子看：漂亮是什么？ 」节目组还找出孙艺真用金明民的领带擦眼泪、试图搞笑的照片记录，感觉下一期节目也会超好笑，必追不可啦！



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