[有雷]《警校菜鸟》蔡秀彬就读警校的理由落空了！墙壁后偷听的姜丹尼尔却露出笑容（EP3－4）

[有雷]《警校菜鸟》剧情相当精彩有趣，臭脸女专门户朴柔娜又再度演出扑克脸孔，独来独往的她其实也有著被霸凌的悲惨过往，不过究竟她为何惹出偷拍疑云？姜丹尼尔始终掩藏不住自己的独特光芒，在人群中带动著新生捍卫正义超热血！

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《警校菜鸟》剧情节奏明快，上一集高恩江（蔡秀彬饰）因外套中掉出不明针孔摄影机，而差点直接被退学，机智的她与首席新生魏承宪（姜丹尼尔饰）联手，也找出了寝室中的充电器，原来真正的摄影机持有人就是她的室友奇汉娜（朴柔娜饰），而奇汉娜也开始被大家孤立，被判定留校察看3个月。她到底受谁之托进行这危险的偷拍任务呢？



在地狱教官的体罚之下，所有学生们都不敢吭声默默承受，而魏承宪看到一次又一次的不公不义，在同学们之间挺身而出，带头抗议而让这样的风气中止。恐怖的青蓝新生训练终於结束，这批菜鸟们也开了PIZZA庆功宴。对於校内禁止恋爱的传言，高恩江始终很在意，因为她因为暗恋自己的家教老师，所以才进入警察大学就读。



正当她想跟暗恋对象说话时，却发现他在校内竟有交往的对象！还是魔鬼女教官之一……高恩江暗恋梦碎。但她也鼓起勇气告白暗恋心情，虽然当初进入警校就读的原因已不复存在，不过却在此找到了更多想要成为警察的理由。家教学长看来有些错愕，高恩江也潇洒祝福对方，躲在墙壁后偷看到这一切的魏承宪，露出了可爱的笑容，是不是也有点喜欢高恩江了呢？



高恩江在PIZZA趴上藉酒浇愁，最后由魏承宪带她回去并且听见了她酒后吐露的暗恋心情，是否还有更多失误还未播出？每位同学的背景也渐渐清晰，柔道高手金拓（李新英饰）进警校的原因应该就是为了剧情开头殉职的哥哥金贤秀（郭时阳饰），而奇汉娜背后的恩人警察，却与魏承宪的父亲有仇，希望警察大学能够关门大吉，所以正在收集证据中。让大家继续看下去。



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