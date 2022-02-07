曾拒当「撞脸金钟国的人」！朴世莉为外甥来到《RM》，金钟国：「知道外甥为何喜欢吗，因为有个长得很像姨母的人」

有一说他俩是分身不能看到彼此，也有人觉得两人夫妻脸干脆凑一对XDD

金钟国和高尔夫名将朴世莉撞脸已经不是新闻了，但他们竟然到了近日才在《Running Man》同框（2022-02-06期，EP.591）！

朴世莉透露过去《Running Man》就曾邀约她，但当时的主题竟然是「撞脸之人」，她一口回绝了：「告诉他们不出演，告诉他们不出演！」不过后来得知外甥很喜欢《Running Man》，让她有些惋惜、还以为再也没机会来到《Running Man》。



金钟国听见朴世莉外甥喜爱《Running Man》，马上说：「为什么会喜欢呢？因为有个很像姨母的人出演。」朴世莉在旁似乎放弃了反驳，只是笑著舔了舔牙齿（咬牙切齿！？）。



回顾金钟国与朴世莉过去的「隔空」互动，金钟国早在2017年Naver Vapp节目上就承认自己和朴世莉长得很像，去年《我家的熊孩子》池锡辰曾说两人长很像可以直接配对：「简直是天生一对，最近看朴世莉的节目觉得她个性也很好，如果两人结婚，健身与高尔夫可以一起练！」金钟国听了只是一直笑。



金钟国与朴世莉直至去年年中才合作一档高尔夫脱口秀《世莉Money俱乐部》（梁世灿亦是主持群），他俩初见面金钟国就默默的说：「听说看到分身就会死掉……」而朴世莉老实的吐露自己要和金钟国合作的想法：「我反对，大家都说我是『女版金钟国』……」



其实在本集《Running Man》播出前一日，朴世莉也上了金钟国另一档节目《看见你的声音9》（2022-02-05期，EP.2），被问到是不是音痴，朴世莉坚决的说：「没有唱得很好，但不是音痴」，金钟国帮忙讲话：「看脸就是很会唱歌的面相啊！因为和我长得一样。」完全逗笑了朴世莉，让朴世莉作势上前打他。



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