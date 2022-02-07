[有雷]《警校菜鳥》蔡秀彬就讀警校的理由落空了！牆壁後偷聽的姜丹尼爾卻露出笑容（EP3－4）

[有雷]《警校菜鳥》劇情相當精彩有趣，臭臉女專門戶朴柔娜又再度演出撲克臉孔，獨來獨往的她其實也有著被霸凌的悲慘過往，不過究竟她為何惹出偷拍疑雲？姜丹尼爾始終掩藏不住自己的獨特光芒，在人群中帶動著新生捍衛正義超熱血！

以下為防雷線



《警校菜鳥》劇情節奏明快，上一集高恩江（蔡秀彬飾）因外套中掉出不明針孔攝影機，而差點直接被退學，機智的她與首席新生魏承憲（姜丹尼爾飾）聯手，也找出了寢室中的充電器，原來真正的攝影機持有人就是她的室友奇漢娜（朴柔娜飾），而奇漢娜也開始被大家孤立，被判定留校察看3個月。她到底受誰之託進行這危險的偷拍任務呢？



在地獄教官的體罰之下，所有學生們都不敢吭聲默默承受，而魏承憲看到一次又一次的不公不義，在同學們之間挺身而出，帶頭抗議而讓這樣的風氣中止。恐怖的青藍新生訓練終於結束，這批菜鳥們也開了PIZZA慶功宴。對於校內禁止戀愛的傳言，高恩江始終很在意，因為她因為暗戀自己的家教老師，所以才進入警察大學就讀。



正當她想跟暗戀對象說話時，卻發現他在校內竟有交往的對象！還是魔鬼女教官之一……高恩江暗戀夢碎。但她也鼓起勇氣告白暗戀心情，雖然當初進入警校就讀的原因已不復存在，不過卻在此找到了更多想要成為警察的理由。家教學長看來有些錯愕，高恩江也瀟灑祝福對方，躲在牆壁後偷看到這一切的魏承憲，露出了可愛的笑容，是不是也有點喜歡高恩江了呢？



高恩江在PIZZA趴上藉酒澆愁，最後由魏承憲帶她回去並且聽見了她酒後吐露的暗戀心情，是否還有更多失誤還未播出？每位同學的背景也漸漸清晰，柔道高手金拓（李新英飾）進警校的原因應該就是為了劇情開頭殉職的哥哥金賢秀（郭時暘飾），而奇漢娜背後的恩人警察，卻與魏承憲的父親有仇，希望警察大學能夠關門大吉，所以正在收集證據中。讓大家繼續看下去。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞