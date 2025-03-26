男团ZEROBASEONE队长成韩彬接下《Street Woman Fighter》新一季主持棒！引领Mnet全球舞蹈生存战

男团ZEROBASEONE（ZB1）的成韩彬将担任今年首播的《World of Street Woman Fighter》（简称《World of SWF》）新一季主持人，恭喜韩彬～～～。

据韩媒《10Asia》於26日的采访结果显示，ZEROBASEONE的队长成韩彬已确定担任Mnet全球舞蹈生存节目《World of Street Woman Fighter》的新任主持人。



成韩彬出生於2001年，2023年参加Mnet选秀节目《BOYS PLANET》，最终以第2名成绩成功出道，成为ZEROBASEONE的一员。作为全能型的实力者，他以队长身份展现出卓越的领导力，带领9人组合稳步发展。



在出道前，成韩彬曾是Tutting舞者Spella的弟子，并且是Spella舞团唯一的男性成员。他在参加《BOYS PLANET》时，曾透过个性鲜明的Tutting表演及与Lip J的即兴合作舞台，令观众们留下了深刻印象。



《Street Woman Fighter》（街头女战士）是一档决定韩国最强女子街舞团队的真人秀生存节目，於2021年8月首播后掀起热潮，透过女性舞者们赌上自尊心的激烈竞争，获得观众热烈支持，成为巨大的热门话题。



2023年播出的《Street Woman Fighter 2》同样延续了超高人气，并突破第一季最高收视率2.3%，刷新至2.6%，再次证明了该系列的坚实粉丝群与话题性。

《World of SWF》将摆脱过去以单场赛事或亚洲偶像练习生为主的参赛阵容，而是邀请来自世界各国的专业舞者，以国家荣誉为赌注展开全球性规模的生存竞赛。



本季将由第一季活跃的「Leaders」成员Monika、Honey J、Aiki、Ri.hey、Hyojin Choi、Gabee、no:ze、Leejung，再加上新加入的Lip J，组成共9名成员的「Team Korea」。她们透过大众投票确定了队名为「BUMS UP」，正式展开活动。



截至目前，《Street Woman Fighter》、《Street Man Fighter》及《Stage Fighter》系列的主持人皆由姜丹尼尔担任。而今年，将由成韩彬接棒担任新MC，为该系列注入新气象。他将如何展现崭新的主持风格与存在感，备受关注。

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