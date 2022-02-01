金裕贞真的是百搭女王！合作过的男演员都拥有满满的CP感，网友最希望「他们俩」再次二搭～ 【2月开播韩剧】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都带著新剧回归！还有孙艺真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我们的夏天》剧迷必去的六大经典场景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒樱花复古便利店，来一起重温感动！ 年度黑马韩剧《衣袖红镶边》带起古装热潮，但说到「十大虐心古装韩剧」你首先会想到的作品是哪一部！ 金钟国在家也不闲著！零噪音训练不忘叮嘱读者小心受伤：「钱、纸巾和身体都要细水长流」连线《RM》成员也超有笑点XD 2022年注定是迷妹们伤心的一年！这么多欧巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

小编第一直觉是《拥抱太阳的月亮》！（糟糕，暴露年龄了～）文中分享了 ９+1 部不错的作品，也欢迎大家留言补充推荐。

▼2021年尾MBC《衣袖红镶边》，讲述为了守护自己幸福生活的宫女成德任（李世荣 饰），与一位将国家置於爱情之上的王世孙李祘（李俊昊 饰）之间，凄美悲切的宫廷罗曼史。帮收视低迷很久的MBC电视台，缔造了17.4%的高收视率，网上也一直保持著话题冠军的位置。



▼2021年KBS 2TV《恋慕》，讲述隐瞒自己是女人真实身份的朝鲜王－李垣/李辉（朴恩斌 饰），与围绕著她身边的花美男老师（路云 饰）之间，展开的时而浪漫时而又惊险刺激的爱情故事。朴恩斌在这部剧的演技也非常卓越，2021年尾令人著迷的王，就是她和李俊昊了，气场都很棒！



▼2019年tvN《成为王的男人》，讲述政局混乱、权力纷争达到顶峰的朝鲜王朝中期，君王「李宪」为了预防不测，找来了比双胞胎更相似的戏子「夏仙(河善）」做替身，代替他在皇宫里当君王而展开的故事，吕珍九一人分饰两角，超强的演技渲染力让观众相当有共鸣，与李世荣饰演的中殿，感情戏也非常精采。



▼2017年KBS《七日的王妃》，讲述只做了一周王妃之位的朝鲜王朝废妃端敬王后慎彩景（朴敏英 饰）和朝鲜中宗李怿（延宇振 饰）彼此从相识到倾慕的爱情故事，此剧以废妃的角度编述燕山君（李东健 饰）、中宗与废妃三人间的情仇纠葛。朴敏英的古装造型绝美，延宇振在本剧的表现也不容错过。



（不要被活泼的预告骗了，这部真的超虐XD）



▼2016年SBS《月之恋人-步步惊心：丽》，讲述现代女子高夏真（IU 饰）意外穿越到高丽王朝，附身在少女解树身上，和四皇子王昭（李准基 饰）之间的浪漫爱情故事，以及高丽宫廷火热的王权竞争。被众多王子们围绕，还有虐心到卫生纸不够用的故事情节，是本剧的两大看点。



▼2017年MBC《君主：假面的主人》，讲述了王世子李煊（俞承豪 饰）与将朝鲜八道的水私有化且拥有强大财富与权力的组织「编首会」所做的正义斗争。剧中他找上异线（金明洙 饰）戴上面具当他的替身，还有跟金所泫、尹邵熙四人之间的感情纠葛也是一大看点。俞承豪气场非常强大应该也是不用小编多说，帅气！



▼2012年MBC《拥抱太阳的月亮》，讲述年轻的朝鲜王李暄（金秀贤 饰）和丧失记忆成为巫女的许烟雨（韩佳人 饰）之间，凄美又曲折的爱情故事。这部当年被称作是「国民电视剧」，从开播15%到大结局创下最高收视率42.3%的佳绩，经典中的经典韩剧。



最后，再补上三部又甜又虐，苦味与糖份参半的作品！

▼2016年KBS2《云画的月光》，讲述朝鲜纯祖的长子孝明世子（朴宝剑 饰）和女扮男装成内官的洪乐温（金裕贞 饰）之间的宫中罗曼史。这部剧至今仍是许多剧迷的首选之作，两位主角都是好感度极佳、新生代演员里的代表人物，CP感极强！



▼2018年tvN《百日的郎君》，讲述身为完美主义者的王世子李律（都敬秀 饰）遭到杀手攻击掉下悬崖后，失忆而沦落为平民罗愿得，与村中大龄剩女延洪心（南志铉 饰）结为夫妻的故事，虽然偏向喜剧发展但许多桥段都蛮催泪的。



▼2021年SBS《红天机》，讲述进入景福宫的绝世美女画工红天机（金裕贞 饰），和失明但是可以读懂天空和星座的观象监河览（安孝燮 饰）及风流倜傥的亮明大君（孔明 饰）之间的奇幻爱情古装剧。没错！又一部裕贞妹妹的古装剧，又虐又甜的三角关系，故事的奇幻背景融合曲折的剧情也非常吸引人。



除了以上的作品之外，还有哪部「虐心古装韩剧」让你特别想要推荐的呢？欢迎留言分享。

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