《鬼怪》CP又合体啦！孔刘和李栋旭一起去济州岛钓鱼、大秀战利品，阿使内涵留言：「这张照片拍得真好啊」

从2016年到2022年已经过去5年了，想不到还能看到「死鬼CP」在现实生活中放闪啊！XD
孔刘近日在IG上PO出多张搭船海钓的照片，穿著黑色长外套、头上戴紧两层帽子，右上角写著：「70cm？ 80cm？ 」
虽然画面里只有孔刘一人，但留言区却出现李栋旭，意味深长地说：「呼！照片拍的真好，尤其是最后一张。 」
刚好24日有网友在微博晒出签名认证照片，说在济州岛偶遇了孔刘和李栋旭一起钓鱼，这么看来孔刘的照片很可能是李栋旭帮忙拍的！原来是自卖自夸的阿使啊XD
此外还有韩国网友分享了偶遇经历。 这位网友一行3人预约了钓鱼船，原本只知道同船还有两位明星，上船后才发现是孔刘和李栋旭。 网友表示两人边钓鱼边聊天、十分开心，孔刘钓到了同船最大一条70cm的鱼，两位的钓鱼技术都很棒。
A blogger shared that he and his friends went to Jeju for a fishing trip but ended up sharing the same boat as Gong Yoo and Lee Dong Wook.— Gabby(@daegorr) January 26, 2022
The two famous actors were fishing and joking just next to them Gong Yoo caught the biggest fish (70cm). Both are good at fishing. https://t.co/MyldNc8RPf
孔刘和李栋旭在2016年开播的tvN电视剧《鬼怪》里饰演鬼怪和地狱使者，因为CP感超强而被观众爱称为「死鬼CP」。此前李栋旭做谈话节目《李栋旭想做脱口秀》也有请孔刘来聊天、一起出游，私下互称「阿怪」和「栋使」超甜。
现在孔刘拍完《宁静海》正在挑选下一部作品，李栋旭的新剧《Bad and Crazy》也已经杀青，两位好友都在休息期，一同出海钓鱼也是刚好啦~
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究