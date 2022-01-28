《鬼怪》CP又合体啦！孔刘和李栋旭一起去济州岛钓鱼、大秀战利品，阿使内涵留言：「这张照片拍得真好啊」

《鬼怪》CP又合体啦！孔刘和李栋旭一起去济州岛钓鱼、大秀战利品，阿使内涵留言：「这张照片拍得真好啊」

明星   2022年1月28日   星期五09:00   Sani  

（图源：IG@gongyoo_official、leedongwook_official）

从2016年到2022年已经过去5年了，想不到还能看到「死鬼CP」在现实生活中放闪啊！XD

孔刘近日在IG上PO出多张搭船海钓的照片，穿著黑色长外套、头上戴紧两层帽子，右上角写著：「70cm？ 80cm？ 」
（图源：IG@gongyoo_official）

面对镜头举起自己的鱼获，真的好大一条！孔刘看起来超开心：
（图源：IG@gongyoo_official）（图源：IG@gongyoo_official）

虽然画面里只有孔刘一人，但留言区却出现李栋旭，意味深长地说：「呼！照片拍的真好，尤其是最后一张。 」
（图源：IG@gongyoo_official）

说的就是这一张超近大特写XDD
（图源：IG@gongyoo_official）

刚好24日有网友在微博晒出签名认证照片，说在济州岛偶遇了孔刘和李栋旭一起钓鱼，这么看来孔刘的照片很可能是李栋旭帮忙拍的！原来是自卖自夸的阿使啊XD
（图源：微博截图）

此外还有韩国网友分享了偶遇经历。 这位网友一行3人预约了钓鱼船，原本只知道同船还有两位明星，上船后才发现是孔刘和李栋旭。 网友表示两人边钓鱼边聊天、十分开心，孔刘钓到了同船最大一条70cm的鱼，两位的钓鱼技术都很棒。

孔刘和李栋旭在2016年开播的tvN电视剧《鬼怪》里饰演鬼怪和地狱使者，因为CP感超强而被观众爱称为「死鬼CP」。此前李栋旭做谈话节目《李栋旭想做脱口秀》也有请孔刘来聊天、一起出游，私下互称「阿怪」和「栋使」超甜。
（图源：Naver Post@매니지먼트숲）
（图源：Naver Post@매니지먼트숲）

现在孔刘拍完《宁静海》正在挑选下一部作品，李栋旭的新剧《Bad and Crazy》也已经杀青，两位好友都在休息期，一同出海钓鱼也是刚好啦~
（图源：SBS）
（图源：SBS）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 《鬼怪》CP又合体啦！孔刘和李栋旭一起去济州岛钓鱼、大秀战利品，阿使内涵留言：「这张照片拍得真好啊」
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手