《鬼怪》CP又合体啦！孔刘和李栋旭一起去济州岛钓鱼、大秀战利品，阿使内涵留言：「这张照片拍得真好啊」

从2016年到2022年已经过去5年了,想不到还能看到「死鬼CP」在现实生活中放闪啊!XD

孔刘近日在IG上PO出多张搭船海钓的照片,穿著黑色长外套、头上戴紧两层帽子,右上角写著:「70cm? 80cm? 」



面对镜头举起自己的鱼获,真的好大一条!孔刘看起来超开心:



虽然画面里只有孔刘一人,但留言区却出现李栋旭,意味深长地说:「呼!照片拍的真好,尤其是最后一张。 」



说的就是这一张超近大特写XDD



刚好24日有网友在微博晒出签名认证照片,说在济州岛偶遇了孔刘和李栋旭一起钓鱼,这么看来孔刘的照片很可能是李栋旭帮忙拍的!原来是自卖自夸的阿使啊XD



此外还有韩国网友分享了偶遇经历。 这位网友一行3人预约了钓鱼船,原本只知道同船还有两位明星,上船后才发现是孔刘和李栋旭。 网友表示两人边钓鱼边聊天、十分开心,孔刘钓到了同船最大一条70cm的鱼,两位的钓鱼技术都很棒。



A blogger shared that he and his friends went to Jeju for a fishing trip but ended up sharing the same boat as Gong Yoo and Lee Dong Wook.



The two famous actors were fishing and joking just next to them Gong Yoo caught the biggest fish (70cm). Both are good at fishing. https://t.co/MyldNc8RPf