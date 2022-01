《鬼怪》CP又合體啦！孔劉和李棟旭一起去濟州島釣魚、大秀戰利品，阿使內涵留言：「這張照片拍得真好啊」

從2016年到2022年已經過去5年了,想不到還能看到「死鬼CP」在現實生活中放閃啊!XD

孔劉近日在IG上PO出多張搭船海釣的照片,穿著黑色長外套、頭上戴緊兩層帽子,右上角寫著:「70cm? 80cm? 」



面對鏡頭舉起自己的魚獲,真的好大一條!孔劉看起來超開心:



雖然畫面裡只有孔劉一人,但留言區卻出現李棟旭,意味深長地說:「呼!照片拍的真好,尤其是最後一張。 」



說的就是這一張超近大特寫XDD



剛好24日有網友在微博曬出簽名認證照片,說在濟州島偶遇了孔劉和李棟旭一起釣魚,這麼看來孔劉的照片很可能是李棟旭幫忙拍的!原來是自賣自誇的阿使啊XD



此外還有韓國網友分享了偶遇經歷。 這位網友一行3人預約了釣魚船,原本只知道同船還有兩位明星,上船後才發現是孔劉和李棟旭。 網友表示兩人邊釣魚邊聊天、十分開心,孔劉釣到了同船最大一條70cm的魚,兩位的釣魚技術都很棒。



