《鬼怪》CP又合體啦！孔劉和李棟旭一起去濟州島釣魚、大秀戰利品，阿使內涵留言：「這張照片拍得真好啊」

《鬼怪》CP又合體啦！孔劉和李棟旭一起去濟州島釣魚、大秀戰利品，阿使內涵留言：「這張照片拍得真好啊」

明星   2022年1月28日   星期五09:00   Sani  

（圖源：IG@gongyoo_official、leedongwook_official）

從2016年到2022年已經過去5年了，想不到還能看到「死鬼CP」在現實生活中放閃啊！XD

孔劉近日在IG上PO出多張搭船海釣的照片，穿著黑色長外套、頭上戴緊兩層帽子，右上角寫著：「70cm？ 80cm？ 」
（圖源：IG@gongyoo_official）

面對鏡頭舉起自己的魚獲，真的好大一條！孔劉看起來超開心：
（圖源：IG@gongyoo_official）（圖源：IG@gongyoo_official）

雖然畫面裡只有孔劉一人，但留言區卻出現李棟旭，意味深長地說：「呼！照片拍的真好，尤其是最後一張。 」
（圖源：IG@gongyoo_official）

說的就是這一張超近大特寫XDD
（圖源：IG@gongyoo_official）

剛好24日有網友在微博曬出簽名認證照片，說在濟州島偶遇了孔劉和李棟旭一起釣魚，這麼看來孔劉的照片很可能是李棟旭幫忙拍的！原來是自賣自誇的阿使啊XD
（圖源：微博截圖）

此外還有韓國網友分享了偶遇經歷。 這位網友一行3人預約了釣魚船，原本只知道同船還有兩位明星，上船後才發現是孔劉和李棟旭。 網友表示兩人邊釣魚邊聊天、十分開心，孔劉釣到了同船最大一條70cm的魚，兩位的釣魚技術都很棒。

孔劉和李棟旭在2016年開播的tvN電視劇《鬼怪》裡飾演鬼怪和地獄使者，因為CP感超強而被觀眾愛稱為「死鬼CP」。此前李棟旭做談話節目《李棟旭想做脫口秀》也有請孔劉來聊天、一起出遊，私下互稱「阿怪」和「棟使」超甜。
（圖源：Naver Post@매니지먼트숲）
（圖源：Naver Post@매니지먼트숲）

現在孔劉拍完《寧靜海》正在挑選下一部作品，李棟旭的新劇《Bad and Crazy》也已經殺青，兩位好友都在休息期，一同出海釣魚也是剛好啦~
（圖源：SBS）
（圖源：SBS）

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