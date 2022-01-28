《鬼怪》CP又合體啦！孔劉和李棟旭一起去濟州島釣魚、大秀戰利品，阿使內涵留言：「這張照片拍得真好啊」

從2016年到2022年已經過去5年了，想不到還能看到「死鬼CP」在現實生活中放閃啊！XD

孔劉近日在IG上PO出多張搭船海釣的照片，穿著黑色長外套、頭上戴緊兩層帽子，右上角寫著：「70cm？ 80cm？ 」



面對鏡頭舉起自己的魚獲，真的好大一條！孔劉看起來超開心：



雖然畫面裡只有孔劉一人，但留言區卻出現李棟旭，意味深長地說：「呼！照片拍的真好，尤其是最後一張。 」



說的就是這一張超近大特寫XDD



剛好24日有網友在微博曬出簽名認證照片，說在濟州島偶遇了孔劉和李棟旭一起釣魚，這麼看來孔劉的照片很可能是李棟旭幫忙拍的！原來是自賣自誇的阿使啊XD



此外還有韓國網友分享了偶遇經歷。 這位網友一行3人預約了釣魚船，原本只知道同船還有兩位明星，上船後才發現是孔劉和李棟旭。 網友表示兩人邊釣魚邊聊天、十分開心，孔劉釣到了同船最大一條70cm的魚，兩位的釣魚技術都很棒。



A blogger shared that he and his friends went to Jeju for a fishing trip but ended up sharing the same boat as Gong Yoo and Lee Dong Wook.



The two famous actors were fishing and joking just next to them Gong Yoo caught the biggest fish (70cm). Both are good at fishing. https://t.co/MyldNc8RPf — Gabby(@daegorr) January 26, 2022

孔劉和李棟旭在2016年開播的tvN電視劇《鬼怪》裡飾演鬼怪和地獄使者，因為CP感超強而被觀眾愛稱為「死鬼CP」。此前李棟旭做談話節目《李棟旭想做脫口秀》也有請孔劉來聊天、一起出遊，私下互稱「阿怪」和「棟使」超甜。





現在孔劉拍完《寧靜海》正在挑選下一部作品，李棟旭的新劇《Bad and Crazy》也已經殺青，兩位好友都在休息期，一同出海釣魚也是剛好啦~





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