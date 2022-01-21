宋智雅一条SNS&YouTube推广价格高到吓人，甚至比一般艺人都贵！「到底该不该买假货」引爆韩网民讨论

因Netflix恋爱综艺节目《单身即地狱》而知名度大开的网红Freezia宋智雅的惊人广宣文价格曝光。

关注韩综的小伙伴们很难不被《单身即地狱》吸引。只要你看了这个综艺，就很难不去追CP，进而又很难不去关注一个甜辣Girl宋智雅，正如她自己形容的那样，确实是可爱与性感并存的的女生。 只是她才在民众间刚红没几天就被爆出在节目和SNS上穿的、介绍的奢侈品很多都是假货，惊呆一大批网友。

而更惊人的是在上电视之前宋智雅的SNS粉丝数50万不到，短短一周就涨到了近190万，升幅超过3倍。纵观宋智雅的IG和YouTube，除了分享私照之外，也有不少一看就是接了推广的内容，於是又有很多人开始好奇她的推广费价格了，不打听不知道，又是惊呆网友的瞬间。



根据韩媒「atstar1」爆料，宋智雅在IG上发一篇广宣文的价格是3000万（韩币，下同），在YouTube上发一篇推广影片的价格则是8000万。最近她接到了某冰淇淋广告宣传，IG和YouTube的开价为9000万，品牌方觉得这价格远高於很多艺人，最后放弃与她合作。虽然宋智雅推广费很高，但确实也深受广大品牌方的喜爱，在爆出「假货争议」之前，她的商品推广已经接到了5月。

假货事件曝光后，宋智雅先是发文道歉，之后又删了不少SNS以及YouTube影片，因此有网友质疑「难道她推广的产品也都是假货？」 对此，宋智雅所在的经纪公司Hyowon CNC解释：「下架那些影片的原因不是因为拿假货当做正品介绍，而是她在拍摄影片时所戴的饰品是假的，迄今为止她从未介绍过任何假货，现在剩下的影片和照片里的奢侈品全部都是正品，也都保留了所有的购物发票。」



宋智雅的事情发生之后，韩网上也引起了关於「该不该买假货」的讨论，知名贴吧theqoo上一篇「某YouTuber对於假货的想法」 的帖子引爆讨论，短短几小时留言数多达2000余条，该YouTuber表示自己作为同时拥有正品和假货的人，会买假货的原因并不是因为虚荣，或是想要靠奢侈品来提升自尊心，亦或是想要让他人误以为自己是白富美，而是单纯觉得那件东西物非所值，买来也穿不了几次，没必要浪费大价钱钱买正品。甚至开怼那些觉得不该买假货的网友，称「你们才要改变思想，不要管别人穿什么、用什么、住在哪里，首先要做到自己不去执著於外在表现」。这位YouTuber的发言自然又引来大批网友的吐槽，直指：「你那么喜欢商品的设计，就去买正品啊」、「不要把自己的虚荣心说得那么美好」、「你的想法才是垃圾」等。有反对的声音肯定也有支持的想法，也有不少人留言力挺该播主的言论。



宋智雅事件确实引人深思，对於该不该买造假的奢侈品，大家又是怎么看的呢？一起来讨论看看吧。

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