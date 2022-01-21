韩剧《太宗李芳远》被抵制，马面部直摔地面画面不是CG且在一周后过世，官方出面道歉网友更加愤怒

希望以后各种危险画面都是用 CG，不然真的太危险了，这次居然牺牲了马儿。TAT

由朱相昱主演，正在on档播出中的 KBS 古装韩剧《太宗李芳远》，遭到了韩国动保团体的控诉，主因是剧组在拍摄演员落马的片段时，虐待了马匹，并要求剧组告知马的状况。

影片中，马90度垂直面部著地，连特技演员也摔伤，当下失去意识，因为受伤而无法再拍第二次，无论动物还是人都是亲自上阵，网友谴责这样危险的画面，应该要直接用CG而不是真实拍摄。

幕后拍摄画面里，剧组用绳子强行拉倒马儿摔倒，动保团体与众多网友认为此行为根本就是在虐待动物，相当残忍。

随后，官方回应马在拍摄此画面的一周后已过世，让网友们相当愤怒，到青瓦台请愿抵制作品的播出，一早已突破了三万多人次响应。



官方也郑重出面道歉：「对此事故深感责任重蹈，特此道歉。为顾及马、演员与大家的安全，剧组在拍摄前都有做准确。事故发生后，马有自行站起，在确认马外观上无受伤后就带离了片场，因观众担忧，我们再次确认了马的情况，很遗憾得知了马在拍摄一周后死亡的消息。」

「对於未能防止意外发生而造成不幸，郑重地向大家道歉。我们会防止类似事故再次发生，保障动物安全与寻求专家协助，寻求其他的拍摄与呈现方式。」

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