[有片]Code Kunst出演《我独自生活》，超小食量人士的冲击发言：「闻到香味就饱了，吃一整只鸡的想法从未有过」

别人的夜宵是炸鸡、辣炒年糕、炸酱面，Code Kunst的夜宵居然是啤酒配番薯......难怪他会那么瘦！

上周的《我独自生活》公开了作曲家Code Kunst的日常，他与众不同的食量立即在韩网引起热烈讨论。

Code Kunst在家就只吃香蕉和番薯，全炫茂问他工作那么辛苦难道不想吃夜宵吗，Code Kunst说夜宵就是啤酒配番薯。朴娜莱问他有没有试过「用泡面泡米饭然后吃光」，Code Kunst表示那是很久以前的事，朴娜莱：「那么点一整只炸鸡的话绝对吃不完吧？ 」Code Kunst面露难色：「一开始就不会有那种想法...」



做饭时Code Kunst居然只洗了一个番薯放进烤箱，让全炫茂和朴娜莱再次震惊。Code Kunst很理所当然地说因为自己是一个人住才这样，全炫茂忍不住吐槽：「我们也是一个人住啊！」只有同样食量小的Sandara表理解：「提前做好的话就不好吃了。」Code Kunst说这个烤箱除了番薯没放进去过其他东西，令节目成员们纷纷为烤箱感到惋惜XD



结果Code Kunst一整天真的只吃了一只香蕉和一个番薯！晚上弟弟来玩时给他做意面，Code Kunst一开始还说好香，但很快就：「香味闻久了会觉得饱耶。」朴娜莱笑说：「闻香味的话鼻子里会长肉吗？」全炫茂：「走过美食街的话会（撑到）晕倒吧？」



韩国网友：「快要被全炫茂笑死，他的想法就是我的想法」、「美食街好危险」、「可是我闻到香味就更想吃东西...」、「明天开始Code Kunst式减肥法，只闻香味填饱肚子」、「他可能不理解夜宵二字的含义」、「居然存在这样的人」、「 这么瘦是有原因的啊」、「一只炸鸡可能要一周才能吃完」、「Code Kunst真的好可爱」。



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