IU在金唱片奖舞台再次迷路！忘记拿奖杯、躲MC身后不知走哪边，获奖感言超帅气：「喜欢和讨厌都是我的动力」

粉丝表示迷路果然是IU的传统艺能,实在太可爱啦XD

昨晚举办的第36届金唱片奖上,IU凭《Celebrity》一举抱回音源大赏和本赏、专辑本赏三项大奖,如她所愿为二十岁年龄段完美收尾。



在IU领奖音源部门大赏并发表感言后,MC上台为颁奖礼发表最后的结束语。IU退到舞台后方但却不知该从哪边下去,左看看右看看,注意到镜头之后还躲到MC李多熙后面,最后快步从右侧离场。 这时导演还给了一个全景镜头,是生怕大家看不到她可爱的背影吗XD



IU was so lost at the back, someone help her with her sense of direction so that she can get off the stage~ pic.twitter.com/ScaJTw26mF