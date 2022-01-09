IU在金唱片奖舞台再次迷路！忘记拿奖杯、躲MC身后不知走哪边，获奖感言超帅气：「喜欢和讨厌都是我的动力」

粉丝表示迷路果然是IU的传统艺能，实在太可爱啦XD

昨晚举办的第36届金唱片奖上，IU凭《Celebrity》一举抱回音源大赏和本赏、专辑本赏三项大奖，如她所愿为二十岁年龄段完美收尾。



在IU领奖音源部门大赏并发表感言后，MC上台为颁奖礼发表最后的结束语。IU退到舞台后方但却不知该从哪边下去，左看看右看看，注意到镜头之后还躲到MC李多熙后面，最后快步从右侧离场。 这时导演还给了一个全景镜头，是生怕大家看不到她可爱的背影吗XD



IU was so lost at the back, someone help her with her sense of direction so that she can get off the stage~ pic.twitter.com/ScaJTw26mF — (@radian_iu) January 8, 2022

领奖专辑本赏时IU还一度忘记拿奖杯，讲到感谢工作人员的时候才想起来：「奖杯...... 应该拿著奖杯发言才对啊。 」



IU今年即将迈入虚岁30岁，音源大赏获奖感言中说：「在即将开始的30岁，比起和过去的自己竞争，我会努力作为现在的自己展现新的面貌。 虽然仍然有很多不足，但希望大家多多讨厌我和喜欢我，这些全部都是我的动力。 以后的10年也拜托了！」想法超帅气啊！



IU曾在《认识的哥哥》讲过自己是路痴和方向痴，不仅左右手分不清，连住了3年的家的位置都搞不清楚，在演唱会上更经常走错路线被保镖大叔「抓回去」，成为粉丝心中经典画面。



去年底出席MMA颁奖礼下台之前也差点走错方向，向后转了一圈才从前面下台：



IU昨晚唱了两首歌《Celebrity》和《Lilac》，最后就来欣赏一如既往好听的LIVE吧！



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