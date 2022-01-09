IU在金唱片獎舞台再次迷路！忘記拿獎盃、躲MC身後不知走哪邊，獲獎感言超帥氣：「喜歡和討厭都是我的動力」

粉絲表示迷路果然是IU的傳統藝能，實在太可愛啦XD

昨晚舉辦的第36屆金唱片獎上，IU憑《Celebrity》一舉抱回音源大賞和本賞、專輯本賞三項大獎，如她所願為二十歲年齡段完美收尾。



在IU領獎音源部門大賞並發表感言後，MC上臺為頒獎禮發表最後的結束語。IU退到舞台後方但卻不知該從哪邊下去，左看看右看看，注意到鏡頭之後還躲到MC李多熙後面，最後快步從右側離場。 這時導演還給了一個全景鏡頭，是生怕大家看不到她可愛的背影嗎XD



IU was so lost at the back, someone help her with her sense of direction so that she can get off the stage~ pic.twitter.com/ScaJTw26mF — (@radian_iu) January 8, 2022

領獎專輯本賞時IU還一度忘記拿獎盃，講到感謝工作人員的時候才想起來：「獎盃...... 應該拿著獎杯發言才對啊。 」



IU今年即將邁入虛歲30歲，音源大賞獲獎感言中說：「在即將開始的30歲，比起和過去的自己競爭，我會努力作為現在的自己展現新的面貌。 雖然仍然有很多不足，但希望大家多多討厭我和喜歡我，這些全部都是我的動力。 以後的10年也拜託了！」想法超帥氣啊！



IU曾在《認識的哥哥》講過自己是路癡和方向癡，不僅左右手分不清，連住了3年的家的位置都搞不清楚，在演唱會上更經常走錯路線被保鏢大叔「抓回去」，成為粉絲心中經典畫面。



去年底出席MMA頒獎禮下臺之前也差點走錯方向，向後轉了一圈才從前面下臺：



IU昨晚唱了兩首歌《Celebrity》和《Lilac》，最後就來欣賞一如既往好聽的LIVE吧！



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