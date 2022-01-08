太沉痛ㅠㅠ金美秀去世两天前还在拍新戏！爸爸昔日SNS动态曝光：请多多关照我女儿

由丁海寅和Jisoo主演的电视剧《雪降花》才开播没多久就传来了噩耗，参演演员金美秀突然离世。

1月5日，女演员金美秀猝死於家中，年仅31岁（韩国年龄），令无数观众和网友们为之扼腕。 经纪公司的声明中并没有公开金美秀死因，因此引发了各种猜测。



1月6日，有韩媒找到了金美秀爸爸的SNS帐号，在金爸爸的社交帐号中，大部份都是为女儿加油、宣传的内容。 2020年之际，金美秀出演《Hi Bye Mama》时（饰演女主角金泰希的妹妹）时，金爸爸就在SNS上替女儿宣传，表示：「之前一直拍独立影片和单幕剧，这是她第一次演迷你系列电视剧，希望大家多多收看。 」 金美秀接受采访上了新闻后，金爸爸也同样发文，写道：「我女儿金美秀演员接受采访了，请大家好好关照她（请大家多多喜欢她）。 」文字里全是父亲对女儿的爱护，看得更多的网友和观众觉得心痛。



很多人以为《雪降花》是金美秀生前拍摄的最后一部作品，但据韩媒报导称金美秀去世之前正在拍摄根据同名小说改编的电视剧《Kiss Six Sense》，就在两天前金美秀还在片场工作，为该剧制作了很多宣传预告片。 为了表达对死者的哀悼，该剧剧组於1月5日停机一天。 而电视剧是否会保留下金美秀的镜头，尚不知晓。

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