Sandara Park对弟弟没有野心感到惋惜！MBLAQ前成员天动现身《蒙面歌王》《Sing Again 2》

Sandara Park连发三帖帮弟弟宣传，天动真是好久没上电视节目了~！

曾经是MBLAQ门面担当的天动以「鲁道夫麋鹿鼻」的代号，参加MBC音乐生存秀《蒙面歌王》，在2日播出的第二轮对决败阵而揭晓身份。评审团中的姐姐Sandara Park之前第一轮对决时也没认出弟弟：「上周什么都没想，现在看来步伐对得上，真是没想到。」天动在面具摘掉前，还和姜升润同台表演WINNER舞蹈。



MC说：「天动第一轮结束后，Dara在家族聊天群里说，天动是不是参加《蒙面歌王》了，但是家人们全都已读不回XD」天动第二轮翻唱金健模的《不眠之夜在下雨》 是他亲自重新编曲的，天动说自己本来就有创作型歌手的梦想，所以将编曲发给节目组，并且想将自己制作的歌曲送给姐姐Dara，称赞姐姐是优秀的艺人。



Dara听到很开心：「我以前觉得弟弟对赚钱或获得知名度没有野心的方面感到惋惜，不过随著时间流逝，看他坚持自己的路，现在尊重他的做法。会一直支持的，加油！」



天动还以1号的代号参加了JTBC《Sing Again2》，节目组於5日释出天动的未公开影片，天动再现MBLAQ的2010年歌曲《Y》。天动想告诉大众：「我退团后，开始只身活动，因为一直只在做音乐，所以大众不知道我在做什么，很多人以为我不做歌手了，所以想通过节目告诉大家我依然在做音乐，依然是歌手。」，



Dara在个人Twitter帐号帮忙宣传：「听说天动参加《Sing Again2》时，评委中相熟的人太多了，所以都没法平常问候，一直等到录制结束。虽然这段没在节目播出，但太感谢给予良言的金伊娜欧尼&柳喜烈欧巴&李仙姬前辈了，也谢谢好奇天动做什么音乐的MINO。当然各位撇开和我的情分不说，肯定正正当当地评审了。尹度玹欧巴还道歉了，不用这样也可以的，超可爱呢。」



对於弟弟这次的表演，Dara鼓励道：「自己边唱边跳《Y》肯定很难，练习了很多次，又一直专注於音乐的我弟弟，真是辛苦了~做得棒~！如果晋级下一轮，以后将想展示的舞台和音乐慢慢展示出来！一直为你应援！加油！」可见Dara对弟弟满满的爱。



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