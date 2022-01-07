SJ金希澈真的太敢说了：挑女友不看脸只看身材，反正都没我好看啊！最爱肉感丰满女孩～

对待异性，是看脸还是看身材，相信每个人心里都有自己的答案，但很少有人会公开地拿出来说，尤其是艺人更不会。

然而一向敢做敢言的Super Junior成员金希澈就不一样了，直接在节目里公开畅聊。 日前他在网综《酒街战士》中提及了理想型， MC觉得金希澈应该喜欢可爱、青春类型的女生，却被他立马否决掉。



金希澈表示：「我看身材不看脸，以前我也这么说，反正（我和她之间）也是我更好看，总之我只看身材。」 之后他又和MC耳语，悄悄告诉对方自己喜欢肉感丰满型的女生，但因为声音很大，还是被大家听到。金希澈解释：「 小时候我非常瘦，人们不是都说会喜欢上和自己相反类型的人嘛。」



出道10多年的金希澈虽然有很多女艺人好友，但几乎从没传出过传恋，也因此被传同性恋的传尝。 这么多年来唯一公开承认过的女友就是女团TWICE的日本籍成员MOMO，只是这段恋情只维持了1年6个月左右，两人同为韩流的一线艺人，聚少离多让他们的感情逐渐变淡。



纵观这些年来金希澈在各大节目、公开场合提到过的理想型条件：

（1）腿长的女生

（2）齐刘海

（3）不看脸

（4）喜欢身材性感的女生。

（5）动漫宅男取向

（6）单眼皮

可以总结出金希澈欧巴属於典型的「男人的嘴，骗人的鬼」！！！（笑）

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