Sandara Park對弟弟沒有野心感到惋惜！MBLAQ前成員天動現身《蒙面歌王》《Sing Again 2》

Sandara Park連發三帖幫弟弟宣傳，天動真是好久沒上電視節目了~！

曾經是MBLAQ門面擔當的天動以「魯道夫麋鹿鼻」的代號，參加MBC音樂生存秀《蒙面歌王》，在2日播出的第二輪對決敗陣而揭曉身份。評審團中的姐姐Sandara Park之前第一輪對決時也沒認出弟弟：「上周什麼都沒想，現在看來步伐對得上，真是沒想到。」天動在面具摘掉前，還和姜昇潤同台表演WINNER舞蹈。



MC說：「天動第一輪結束后，Dara在家族聊天群裡說，天動是不是參加《蒙面歌王》了，但是家人們全都已讀不回XD」天動第二輪翻唱金健模的《不眠之夜在下雨》 是他親自重新編曲的，天動說自己本來就有創作型歌手的夢想，所以將編曲發給節目組，並且想將自己製作的歌曲送給姐姐Dara，稱讚姐姐是優秀的藝人。



Dara聽到很開心：「我以前覺得弟弟對賺錢或獲得知名度沒有野心的方面感到惋惜，不過隨著時間流逝，看他堅持自己的路，現在尊重他的做法。會一直支持的，加油！」



天動還以1號的代號參加了JTBC《Sing Again2》，節目組於5日釋出天動的未公開影片，天動再現MBLAQ的2010年歌曲《Y》。天動想告訴大眾：「我退團后，開始隻身活動，因為一直只在做音樂，所以大眾不知道我在做什麼，很多人以為我不做歌手了，所以想通過節目告訴大家我依然在做音樂，依然是歌手。」，



Dara在個人Twitter帳號幫忙宣傳：「聽說天動參加《Sing Again2》時，評委中相熟的人太多了，所以都沒法平常問候，一直等到錄製結束。雖然這段沒在節目播出，但太感謝給予良言的金伊娜歐尼&柳喜烈歐巴&李仙姬前輩了，也謝謝好奇天動做什麼音樂的MINO。當然各位撇開和我的情分不說，肯定正正當當地評審了。尹度玹歐巴還道歉了，不用這樣也可以的，超可愛呢。」



對於弟弟這次的表演，Dara鼓勵道：「自己邊唱邊跳《Y》肯定很難，練習了很多次，又一直專注於音樂的我弟弟，真是辛苦了~做得棒~！如果晉級下一輪，以後將想展示的舞台和音樂慢慢展示出來！一直為你應援！加油！」可見Dara對弟弟滿滿的愛。



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