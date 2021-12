俊昊和润娥将在MBC歌谣大祭典合作表演《Senorita》！《音乐中心》历代MC出动，虎年出生男偶像共同演绎《Tiger Inside》

今晚将有36组艺人带来表演,早前宣布参加的俊昊和润娥则将合作《Senorita》,令人十分期待!

今晚的MBC歌谣大祭典以「TOGETHER」为主题进行,接连7年担任MC的润娥和最近掀起《衣袖红镶边》热潮的李俊昊不仅将共同担任MC,还准备了《Senorita》的特别舞台,据说将呈现「不逊於Rain和李孝利的爆发式化学反应」!



此外还有历代《Show!音乐中心》男MC一起带来浪漫冬季故事《Snow Prince》舞台,打歌节目女MC「Visual Center」五人组表演可爱的《Rum Pum Pum Pum》。因为明年是虎年,还找来1998年生属虎的男团成员们一起表演力量感十足的《Tiger Inside》。



这次的搭档组合也令人耳目一新:「当代民谣音乐教母」杨姬银 x ASTRO车银优,「国民乐团」YB x NCT 127,10CM x Red Velvet Joy,李茂珍 x 华莎,鲜於贞娥 x OH MY GIRL,Celeb Five x STAYC。THE BOYZ、Stray Kids、aespa将带来融合歌谣界30年历史的特别cover舞台,还对少女时代-太蒂徐的《Twinkle》、郑宰沅(Jukjae)的《去看星星吧》、电影《乐来越爱你》(另译:星声梦里人)的《City of star》 等星星系列歌曲进行了重新诠释,呈现从未有过的全新舞台。



这次MBC歌谣大祭典将在今晚8点40分(韩国时间)举办,视听盛宴陪大家一起跨年啦!



