俊昊和潤娥將在MBC歌謠大祭典合作表演《Senorita》！《音樂中心》歷代MC出動，虎年出生男偶像共同演繹《Tiger Inside》

今晚將有36組藝人帶來表演，早前宣佈參加的俊昊和潤娥則將合作《Senorita》，令人十分期待！

今晚的MBC歌謠大祭典以「TOGETHER」為主題進行，接連7年擔任MC的潤娥和最近掀起《衣袖紅鑲邊》熱潮的李俊昊不僅將共同擔任MC，還準備了《Senorita》的特別舞台，據說將呈現「不遜於Rain和李孝利的爆發式化學反應」！



此外還有歷代《Show！音樂中心》男MC一起帶來浪漫冬季故事《Snow Prince》舞台，打歌節目女MC「Visual Center」五人組表演可愛的《Rum Pum Pum Pum》。因為明年是虎年，還找來1998年生屬虎的男團成員們一起表演力量感十足的《Tiger Inside》。



這次的搭檔組合也令人耳目一新：「當代民謠音樂教母」楊姬銀 x ASTRO車銀優，「國民樂團」YB x NCT 127，10CM x Red Velvet Joy，李茂珍 x 華莎，鮮於貞娥 x OH MY GIRL，Celeb Five x STAYC。THE BOYZ、Stray Kids、aespa將帶來融合歌謠界30年歷史的特別cover舞台，還對少女時代-太蒂徐的《Twinkle》、鄭宰沅（Jukjae）的《去看星星吧》、電影《樂來越愛你》（另譯：星聲夢裡人）的《City of star》 等星星系列歌曲進行了重新詮釋，呈現從未有過的全新舞台。



這次MBC歌謠大祭典將在今晚8點40分（韓國時間）舉辦，視聽盛宴陪大家一起跨年啦！



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