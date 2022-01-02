《单身即地狱》辣妹宋智雅这么美是有原因的！爸爸原来那么帅啊～

Netflix素人恋爱综艺《单身即地狱》的热门女嘉宾宋智雅爸爸照片公开，她这么美原来是遗传了爸爸啊。

由Netflix制作的实境综艺《单身即地狱》被誉为韩版《欲罢不能》，找来10名单身男女在地狱岛寻觅真爱，并且每天投票互选，只有心意相通才可以前往「天堂岛」享受火热的约会夜，据说是豪华总统套房，否则将继续留在 没有现代设施的「地狱岛」过苦日子。

女嘉宾之一的宋智雅一直都是被热议的对象，从登场开始就热度大增，凭藉著迷人的相貌、魔鬼身材吸粉无数。 宋智雅也不算是完全的素人，她是YouTube上的知名博主，网名叫做「Freezia」，因为脸蛋酷似BLACKPINK的Jennie，很早就引发了关注。舞蹈系出身的宋智雅据说腰围只有52cm，为了保持身材，每天只吃一餐！自律的美女太可怕了，佩服佩服。

其实宋智雅自从亮相之后，可能因为颜值和身材过於完美，引来不少人猜测她是不是整了容。但看完宋爸爸的照片之后，你就会醒悟，人家可能真的就是遗传了爸爸的好基因，天生丽质！宋爸爸属於清秀类型，大眼睛、高鼻梁、小脸盘，五官很精致，气质超群，而宋智雅也和爸爸很像。宋智雅坦陈自己只做过鼻子整形，其他都是原装，再对比爸爸的帅照，果然都是基因的功劳啊。

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