《單身即地獄》辣妹宋智雅這麼美是有原因的！爸爸原來那麼帥啊～

Netflix素人戀愛綜藝《單身即地獄》的熱門女嘉賓宋智雅爸爸照片公開，她這麼美原來是遺傳了爸爸啊。

由Netflix製作的實境綜藝《單身即地獄》被譽為韓版《欲罷不能》，找來10名單身男女在地獄島尋覓真愛，並且每天投票互選，只有心意相通才可以前往「天堂島」享受火熱的約會夜，據說是豪華總統套房，否則將繼續留在 沒有現代設施的「地獄島」過苦日子。

女嘉賓之一的宋智雅一直都是被熱議的對象，從登場開始就熱度大增，憑藉著迷人的相貌、魔鬼身材吸粉無數。 宋智雅也不算是完全的素人，她是YouTube上的知名博主，網名叫做「Freezia」，因為臉蛋酷似BLACKPINK的Jennie，很早就引發了關注。舞蹈系出身的宋智雅據說腰圍只有52cm，為了保持身材，每天只吃一餐！自律的美女太可怕了，佩服佩服。

其實宋智雅自從亮相之後，可能因為顏值和身材過於完美，引來不少人猜測她是不是整了容。但看完宋爸爸的照片之後，你就會醒悟，人家可能真的就是遺傳了爸爸的好基因，天生麗質！宋爸爸屬於清秀類型，大眼睛、高鼻樑、小臉盤，五官很精緻，氣質超群，而宋智雅也和爸爸很像。宋智雅坦陳自己只做過鼻子整形，其他都是原裝，再對比爸爸的帥照，果然都是基因的功勞啊。

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