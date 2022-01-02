《衣袖红镶边》已蝉联七周「电视剧话题」冠军宝座！预计加上昨晚大结局的热烈回响，第八周也会稳拿

《衣袖红镶边》可以说是2021年末话题最高的韩剧，大家昨晚看完结局后，有什么心得感想呢？欢迎留言分享。

由李俊昊与李世荣主演的 MBC 热门古装韩剧《衣袖红镶边》在昨晚迎来EP.17大结局，从EP.1-2的5.6%开播，到最后一集17.4%完美收官，三倍成长相当惊人，早前MBC作品都还一直处於1~2%之间的成绩相当低迷，《衣袖》带来的成绩简直是奇迹般地拯救了电视台。



《衣袖红镶边》在韩国 GOODDATA 调查公司「电视剧」话题度的成绩，在开播第一周就登上TOP.1的冠军宝座，之后就持续封顶，目前已蝉联七周冠军，按照昨晚大结局又刷新最高收视率和引爆网上的讨论度，下周（第八周）估计也会稳拿一位冠军宝座。



李世荣与李俊昊也在「电视剧演员话题榜」蝉联了五周冠军和亚军，声势相当高！



两人在【2021 MBC演技大赏】颁奖典礼上不仅一起拿了「最佳CP」和「最优秀演技赏」，《衣袖红镶边》团队也拿下年度戏剧奖，一共拿了八个奖项，成为当晚的最大赢家。



▼ 两人拿下「最佳CP」的片段：



虽然很不舍得，但还是要送走「祘德CP」，希望两人未来继续走花路！



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