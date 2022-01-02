《衣袖红镶边》已蝉联七周「电视剧话题」冠军宝座！预计加上昨晚大结局的热烈回响，第八周也会稳拿

《衣袖红镶边》已蝉联七周「电视剧话题」冠军宝座！预计加上昨晚大结局的热烈回响，第八周也会稳拿

韩剧   2022年1月2日   星期日09:22   MiJimin   15

（封面图源：MBC《衣袖红镶边》官方剧照）

《衣袖红镶边》可以说是2021年末话题最高的韩剧，大家昨晚看完结局后，有什么心得感想呢？欢迎留言分享。

由李俊昊与李世荣主演的 MBC 热门古装韩剧《衣袖红镶边》在昨晚迎来EP.17大结局，从EP.1-2的5.6%开播，到最后一集17.4%完美收官，三倍成长相当惊人，早前MBC作品都还一直处於1~2%之间的成绩相当低迷，《衣袖》带来的成绩简直是奇迹般地拯救了电视台。
（图源：MBC《衣袖红镶边》官方剧照）

《衣袖红镶边》在韩国 GOODDATA 调查公司「电视剧」话题度的成绩，在开播第一周就登上TOP.1的冠军宝座，之后就持续封顶，目前已蝉联七周冠军，按照昨晚大结局又刷新最高收视率和引爆网上的讨论度，下周（第八周）估计也会稳拿一位冠军宝座。
（图源：MBC《衣袖红镶边》官方剧照）（图源：IG@gooddata_official）

李世荣与李俊昊也在「电视剧演员话题榜」蝉联了五周冠军和亚军，声势相当高！
（图源：MBC《衣袖红镶边》官方剧照）

两人在【2021 MBC演技大赏】颁奖典礼上不仅一起拿了「最佳CP」和「最优秀演技赏」，《衣袖红镶边》团队也拿下年度戏剧奖，一共拿了八个奖项，成为当晚的最大赢家。
（图源：MBC《衣袖红镶边》官方截图）

▼ 两人拿下「最佳CP」的片段：

虽然很不舍得，但还是要送走「祘德CP」，希望两人未来继续走花路！
（图源：MBC《衣袖红镶边》官方剧照）

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留言/评论
  • 李俊昊終於接到一個可以突顯他能力的好劇本💯
    1小时前
  • 很開心在2021年末認識了李俊昊&李世榮兩位寶藏演員，未來的演藝之路可期，一起花路吧!!!卡駕!!!!!
    49分前
  • 俊昊演技大爆發，還好因為這部戲讓我認識李俊昊，又會演又會唱跳，太傑出了！
    1小时前
  • 覺得結局收得很好！既跟著歷史走，又不會讓人那麼難受，是BE中的HE 👍
    42分前
  • 俊昊大發🥳🥳🥳🥳🥳
    1小时前
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