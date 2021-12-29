【2021 MBC演艺大赏】红毯照：刘大神痊愈出席典礼啦～

【2021 MBC演艺大赏】在今晚於上岩MBC新总部举行，一众演艺界的艺人、谐星都出席来等待今年的成绩表，我们现在来看看红毯的情况～

▼今晚MC由全炫茂、金世正、李相二担任。



▼舞团HOOK



▼全炫茂、金钟旼、柳炳宰



▼Aiki、田小娟



▼MSG Wannabe



▼Haha、郑埻夏、申奉仙、李美珠、刘在锡



▼朴善英



▼张东民、梁世炯、朴娜勑、金淑、Boom、梁世灿



▼全炫茂、梁世炯、洪贤姬、柳炳宰、宋恩伊



▼《极限出道野生偶像》TAN



▼全炫茂、Key、朴娜勑、华莎、旗安84、成勋



▼申奉仙、金圣柱、Dara、李允锡



▼文天锡、申智、郑埻夏、张圣圭、安英美、Muzie



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