【2021 MBC演艺大赏】红毯照：刘大神痊愈出席典礼啦～

【2021 MBC演艺大赏】红毯照：刘大神痊愈出席典礼啦～

综艺   2021年12月29日   星期三19:22   choyoung  

（图源：TVDaily）

【2021 MBC演艺大赏】在今晚於上岩MBC新总部举行，一众演艺界的艺人、谐星都出席来等待今年的成绩表，我们现在来看看红毯的情况～

▼今晚MC由全炫茂、金世正、李相二担任。
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▼舞团HOOK
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▼全炫茂、金钟旼、柳炳宰
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▼Aiki、田小娟
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▼MSG Wannabe
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▼Haha、郑埻夏、申奉仙、李美珠、刘在锡
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▼朴善英
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▼张东民、梁世炯、朴娜勑、金淑、Boom、梁世灿
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▼全炫茂、梁世炯、洪贤姬、柳炳宰、宋恩伊
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▼《极限出道野生偶像》TAN
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▼全炫茂、Key、朴娜勑、华莎、旗安84、成勋
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▼申奉仙、金圣柱、Dara、李允锡
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▼文天锡、申智、郑埻夏、张圣圭、安英美、Muzie
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