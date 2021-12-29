【2021 MBC演艺大赏】完整得奖名单！大赏由《玩什么好呢》刘在锡夺得：我会在身体允许的时间内一直当gagman～

【2021 MBC演艺大赏】在今晚於上岩MBC新总部举行，来看看有谁得奖吧！

▼今晚MC由全炫茂、金世正、李相二担任。



▼Radio新人奖：《郑埻夏和申智的微笑show》郑埻夏、申智



▼女子新人奖：《玩什么好呢？》李美珠



▼男子新人奖： 《玩什么好呢？》《我独自生活》朴宰正



▼年度作家奖：《Radio Star》朴贤贞



▼Digital内容奖：《TRANSFORM MY HOME》



▼特别奖：《放学后的心动》权俞利、Aiki、玉珠铉、田小娟



▼女子MC奖：《At Work Today》朴善英



▼男子MC奖：《帮我找房子吧》《不吵架就万幸了》BOOM



▼Best Teamwork奖：《玩什么好呢？》MSG Wannabe



▼功劳赏：河春花



Radio部门年度作家奖：《李振宇的握在手中的经济》朴世勋

Radio部门贡献奖：NC Universe

Radio部门特别奖：闫敏珠reporter《57交通情报》，许日厚主播《政治Insi》

时事教养部门年度作家奖：《PD手册》甘敏珠

时事教养部门特别奖：《令人渴望的TV》姜多顺、《MBC Documentary Special》吴恩英、《100分讨论》郑俊熙

年度艺人：金九拉、金圣柱、朴娜勑、刘在锡、李英子、全炫茂

▼人气赏：《玩什么好呢？》《越线的家伙们》金钟旼、《蒙面歌王》Sandara Park、《我独自生活》Key



▼最佳CP奖：《玩什么好呢？》刘在锡♡美珠♡HAHA



▼最佳Entertainer奖：《帮我找房子吧》《全知干预视角》梁世炯、《越线的家伙们》《全知干预视角》柳炳宰



▼PD赏：《我独自生活》团队



▼Radio部门优秀奖：《丁善姬&文天锡的现在是电台时代》丁善姬＆文天锡、《两点的约会Muzie和安英美》Muzie＆安英美



▼Music & Talk部门女子优秀奖：《全知干预视角》洪贤姬



▼Music & Talk部门男子优秀奖：《Radio Star》俞世润



▼Variety部门男子优秀奖：《帮我找房子吧》张东民



▼年度综艺节目奖：《玩什么好呢？》



▼Radio部门最优秀赏：《Good Morning FM张圣圭》张圣圭



▼女子最优秀赏：《玩什么好呢？》《蒙面歌王》申奉仙



▼男子最优秀奖：《不吵架就万幸了》安贞桓、《我独自生活》旗安84



▼大赏：《玩什么好呢？》刘在锡



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