「崔雄」崔宇植亲手画SOOP家人们的肖像画！金材昱、郑有美、孔刘、秀智等人都惨遭毒手 XD

崔宇植在热播剧《那年，我们的夏天》中饰演笔名为「高午」的建筑插画家「崔雄」一角，以自然又精湛的演技，掳获许多观众的心。

28日，在 Management SOOP YouTube 频道上传一支以「SOOP 的家人们对不起，还有我爱你们❤」的影片，原来是崔宇植变身爲自己饰演的「崔雄」，画了同公司演员们的肖像画。



首先是金材昱，崔宇植：「有时候会在公司遇到，我会变得很害羞，都不太敢看他的眼睛。」还边画边说金材昱眼睛像小鹿很深邃、嘴唇很完美，甚至画到肩膀，结果...画出来好像跟说得不太一样（笑）！



接著，崔宇植说南柱赫是「撕漫男」，还提到他演戏时会有种「虽然没有表情，但是很性感」的魅力 。



再来是一起拍摄过综艺《暑假》和《尹STAY》的郑有美，他们因此相处快半年的时间。崔宇植提到郑有美一直是同个形象，有著 Big Smile ，结果只画一个大笑脸！



崔宇植也透露和徐玄振的缘分，在他还是儿童演员合作过电视剧《伙伴》。他提到徐玄振有漂亮的双眼皮，并还原画报中的发型，工作人员还称赞是目前为止画的最详细的，崔宇植说：「不能让努那失望啊！」



看到下一个是孔刘，崔宇植马上大笑：「孔刘哥最简单了！」图改了很多次后，画了一个恐龙，并说：「大韩民国提到『恐龙相』你会想到谁？」



接下来是秀智，崔宇植：「秀智呢...偶尔运动时会见到，因为太美了，所以都会吓到！」还提她的魅力点是嘴巴，有点像《动物方城市》的兔子警察哈茱蒂，但画完后...自己也笑了 XD



《那年，我们的夏天》饰演金多美的同事的朴延宇，崔宇植强调他的身材很好。



最后他画了自己，大家觉得崔宇植绘画实力如何呢？网友们也留言：「请简短地展示一下其他演员看到这画像后有什么反应吧」、「真的被崔宇植的魅力深深吸引... 怎么这么可爱」、「啊...我都不知道Management SOOP的阵容这么厉害」、「好像很会把握人物的特徵」、「宇植欧巴 也给我画一个吧」等等。



最后，官方 YouTube 频道封面图片换成他画的肖象画，这让人想起之前《尹STAY》郑有美抽到自己的肖象画，最后摆在公司的演员照片墙上，不知道之后照片墙会不会换成崔宇植的画呢！



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