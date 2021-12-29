【2021 MBC演藝大賞】紅毯照：劉大神痊癒出席典禮啦～

【2021 MBC演藝大賞】在今晚於上岩MBC新總部舉行，一眾演藝界的藝人、諧星都出席來等待今年的成績表，我們現在來看看紅毯的情況～

▼今晚MC由全炫茂、金世正、李相二擔任。



▼舞團HOOK



▼全炫茂、金鍾旼、柳炳宰



▼Aiki、田小娟



▼MSG Wannabe



▼Haha、鄭埻夏、申奉仙、李美珠、劉在錫



▼朴善英



▼張東民、梁世炯、朴娜勑、金淑、Boom、梁世燦



▼全炫茂、梁世炯、洪賢姬、柳炳宰、宋恩伊



▼《極限出道野生偶像》TAN



▼全炫茂、Key、朴娜勑、華莎、旗安84、成勛



▼申奉仙、金聖柱、Dara、李允錫



▼文天錫、申智、鄭埻夏、張聖圭、安英美、Muzie



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