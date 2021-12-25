2021年KPOP「圣诞颂」新歌合集！总有一首让你单曲循环~

圣诞节怎么少得了圣诞歌，今年韩国乐坛依旧发表了许多圣诞&冬季主题歌！大家每年必听的KPOP圣诞歌有哪些？

▼11月29日 Stray Kids《Christmas EveL》，成员们化身圣诞恶童，歌名延续SKZ的创词法，Eve加L有Evil之意。



▼12月1日 以柳喜烈为代表歌手的Antenna家族《下个冬季也在这里相见吧（Hello Antenna， Hello Christmas）》。



▼12月5日 以Monday Kiz为代表歌手的Everglow厂牌《我们童话般的圣诞（Our Christmas fairytale）》。



▼12月6日 Davichi《Everyday Christmas》，出道13年来的首支圣诞歌，7日登上音源网站第一。



▼12月6日 THE BOYZ《Candles》，在17日的KBS歌谣大祝祭有舞台表演。



▼12月6日 李茂珍Feat.Heize《When it snows》，两位音源强者强强联手的冬季主题歌。



▼12月10日 金泰希等所属Story J Company 和Raina等所属Aer Music的20名艺人《Merry Merry Christmas Day》。



▼12月11日 THE L1VE LABEL旗下歌手Ailee & 辉人《Solo Christmas》，虽然表达离别伤感，也是安慰的治愈歌。



▼12月13日 Double H旗下歌手SG Wannabe金容俊 & INFINITE金圣圭《When it snows》。



▼12月14日 尹钟信公司MYSTIC STORY新女团Billie《snowy night》。



▼12月17日 LABOUM《White Love》，和《SMTM 9》歌手Layone合作。



▼12月18日 RBW新女团PURPLE KISS《My My》。



▼12月21日 RBW兄弟团ONEUS X ONEWE《STAY》。



▼12月22日 孝琳《A-Ha》，MV展现穿著清凉地享受LA圣诞派对的场面。



▼12月22日 TXT《Sweet Dreams》，成员们参与作词作曲。



▼12月24日 以g.o.d孙昊永为代表歌手的Beat Interactive家族《Christmas Time》。



▼12月24日 防弹少年团V为《那年，我们的夏天》演唱的OST《Christmas Tree》。



Whilte@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻