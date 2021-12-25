【K社韩文小百科】一直在说《雪降花》剧情歪曲历史，哪么到底歪曲的是什么呢～

《雪降花》从开拍到播出都没能逃过被诟病「歪曲历史」，那么这部剧到底如何「歪曲历史」了呢？

《雪降花》是一部以民主化运动和间谍为题材的作品，在开拍初期就已经因歪曲历史而备受争议，当初被曝光的电视剧概被民众们认为贬低了韩国的民主主义，还把独裁政权正当合理化，数十万人向青瓦台请愿停止拍摄，最后青瓦台回复「内容并没有问题」，该剧也得以正常拍摄。 哪知首播之后「歪曲历史」的争议声再次向起来，声势盖过了前一次，就连不少广告赞助商都发文道歉不该赞助道具，请求停播的青瓦台请愿人数已经超过了20万。

间谍男主「守护」

丁海寅扮演的男主角「守护」表面上是一名大学生，但实际上是朝鲜派来的间谍，女主角就是因为他看上去像大学生才救了他。实际上那个年代有很多参与民主运动的学生因为间谍而被抓，还遭受到了残酷的拷打。现在还有不少当年参与运动的学生幸存者，如果他们看到自己被刻画成朝鲜间谍会是怎样一种心情呢？而男主角被追逐时候使用的背景音乐是《苍松》，这首歌是民主运动的代表歌曲，对韩国人有著不同的意义，用在间谍男主身上，很难不让人怀疑剧组的意图。



贬低民主运动人士

Jisoo扮演的角色原本叫「殷荣初」，是民族运动中实际存在的人物，也是核心人物。因被指贬低实存人物，剧组后期将女主的名字改为「殷英路」。有网友指出男女主的名字都让人联想到曾经参与民主运动的人士，而这些人并非间谍。当年很多学生因为间谍被抓被虐打被拷问致死，《雪滴花》竟然将男主设定为伪装成民主运动人士的间谍，这根本就是是在侮辱前辈和先烈。



美化新军部和安企部

剧中安企部1组组长李江武的设定不合理，被设定为「国家安全企划部的热血要员」。 实则「安企部」在韩国的历史中是个臭名昭著的部门，是让全韩国人民不愿提及的词汇，它的前身是独裁者朴正熙建立的南山中央情报部，后来为了「革新」换上了「国家安全企划部」的新名字，其实就是一个特务机关，他们策划了上百起阴谋拥护独裁政权，镇压民主运动，颠倒是非，权利凌驾於一切之上，是民众们口中的魔窟。《雪降花》里却把安企部的特务刻画成了为了国家安全而奔波的要员，让观众们完全无法接受。



《雪降花》不仅在韩国国内播出，还通过OTT平台向全球输出，广大韩国民众认为这样歪曲历史，污蔑民主运动，美化特务机关的电视剧会妨碍广大国外观众了解到真实的韩国历史，随著韩流文化影响力的增大，影视剧圈有责任净化作品。另一方面，JTBC也发布官方声明称电视剧不会停播，甚至本周连续播出3-5集，请观众能够继续收看，等剧情展开后，就会解开误会了。

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