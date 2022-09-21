《Happiness》的「伊春CP」又有售后！韩孝周＆朴炯植在精品活动相遇，两人同框画面太好看！

惊悚剧《Happiness》由韩孝周、朴炯植主演，讲述在大城市中，人类聚居的高层公寓，因新型传染病被封锁，产生分裂和恐惧，爲生存展开激烈斗争和心理战的故事。

剧中，韩孝周饰演警察特种部队战术要员「尹新春」，朴炯植饰演「郑伊贤」，原本是棒球先发投手，因膝盖受伤放弃职业球员生涯。从高中时就暗恋著尹新春；和尹新春是高中同学。



而「伊春CP」又有售后啦！20日，韩孝周、朴炯植都出席 CHANEL 济州岛的活动，两人在后台相遇还聊著天，朴炯植：「怎么这么帅啊？」韩孝周：「完全是我喜欢的风格。」朴炯植还问：「努那？你都逛完了吗？」韩孝周：「恩～我都逛完了！」好期待《Happiness》会有第二季啊 ㅠㅠㅠㅠ

此外，在当天的活动中，韩孝周也和金裕贞相遇！在2010年播出的《同伊》中，当时才11岁的金裕贞饰演韩孝周所饰演「千同伊」的幼年时期；在即将上映的电影《二十世纪少女》中，韩孝周则饰演金裕贞所饰演「宝拉」的成人版，两人可以说是非常有缘呢！

ㅅ발 김유정 한효주 투샷이다 pic.twitter.com/TqwLDtrx3p — 데이 (@ljsday) September 20, 2022

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