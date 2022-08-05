演反派原来这么惨ㅠㅠ「恶人专业户」李柱升：曾经被甩100多个耳光，下巴曾脱臼，五花肉咬不动！

「反派专业户」李柱升坦白扮演反派角色真的很辛苦。

提起「李柱升」这个名字，你可能不知道他是谁，但提到电视剧《Voice》与《监狱医生》里的反社会人格「黄京日」和「金硕勋」，以及《Happiness》里令人头痛的连续杀人魔安德鲁，你的眼前一定会浮现出一张阴森恐怖的脸，对！他就是被「反派专业户」、「疯人专业户 」李柱升。日前他做客了MBC《Radio Star》，坦露了出道多年来多数演反派的心酸。



李柱升爆料自己出道15年来大部份角色都是反派：「在独立电影里演的也是神秘人物或者杀人犯。 曾经拍过一次被拷问的戏份，以前拍独立电影时基本上都没有武术导演，对方问我可不可以打耳光，我说可以。冬天被按进冰水里，还要被绑著挨20个耳光。但NG次数太多，我被打了100次以上，整个身体都冻住了，我就说要去趟卫生间，躲在卫生间里爆哭。之后重新返回片场，又挨了20下，下巴都脱臼了。如果吃脆骨的话下巴就会脱臼，连五花肉都咬不动。」一席话听得整个摄影棚都安静了下来，众人纷纷叹息表示心疼。



李柱升还提到了拍摄《Voice》时的故事，表示：「有被烧死的场景，所以要化特效妆，抹了好几个小时的蜡，动一下就会牵扯到汗毛，真的超级疼。我就这样坐车去了片场，工作人员看到惊呆了，照镜子才发现蜡化了，整个人像融化的雪人，很恶心。」



接著李柱升又讲起了电影《彷徨之刃》（台译：《私刑制裁》）的故事，他在影片中扮演绑架女学生、并残忍杀害她的高中生：「郑在咏前辈一直都是投入式演技，我是杀死他女儿的凶手，他在化妆间看到我眼神都凶巴巴的，我问候他，他却直接让我出去。拍摄的时候也让我不要出现在他面前，我内心既觉得他很帅又很怕他，想要逃走。」



或许是李柱升的演技过於精湛，导致不少观众都分不清他和剧中的人设，他自爆此前出街时被行人认出，有人直接爆粗口，甚至用脚踢他，让他哭笑不得。

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