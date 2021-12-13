2021上半年有《黑道律师文森佐》下半年有《海岸村恰恰恰》！韩国电视剧大热！海外版权讨论中

韩国知名电视剧企划与制作公司Studio Dragon，多年来经手相当多人气电视剧，除了事前企划，也会参与制作，甚至包含行销全球与海外版权的销售。而在2021年更是韩剧火红的一年，无论透过电视剧或各式各样的OTT平台，多种不同类型的电视剧都被全球观众们收看著。

在Studio Dragon作品中，2021年在tvN播出的《黑道律师文森佐》与《海岸村恰恰恰》在韩国受到广大观众们的喜爱，两部电视剧的收视率分别达到18.4％以及14.5％的纪录。（包含有线电视、IPTV、卫星收视等整合收费平台，由尼尔森韩国提供）



在今年2月播出的《黑道律师文森佐》描述遭到义大利黑手党组织背叛而回到韩国的律师文森佐，与原属大公司底下为不法公司辩护的洪车瑛律师，联手打击恶党。宋仲基与全汝彬的合作，剧情充满紧张动作，加上全栋「黄金广场」居民的喜剧成份，让这部作品充满新鲜气氛，向全世界公开后也在今年上半年得到相当好的成绩。



而在今年8月所播出的《海岸村恰恰恰》，描述现实主义的都会牙科医师尹惠珍，以及万能打工达人洪班长在公辰渔村的相遇，展开了不时斗嘴的疗愈系恋情，以及全村可爱村民的温馨故事。从首尔来的申敏儿在公辰找到了都市中没有的人情味，也改变了自己，金宣虎在片中的表现也让观众相当喜爱，而在现今煽情题材泛滥之下，这样清爽疗愈的电视剧更是大获好评。



《海岸村恰恰恰》的作家申夏恩提到当时的制作意图，在现今这个情绪上的距离很难拉近的时代，想要诉说一个在人与人之间，无论如何都存在著爱情的故事。而《海岸村恰恰恰》其实是极富「韩国式情感」的一部电视剧作品，这样的故事能够在全世界拥有高人气，是否因为故事是真正出自於「人心」的关系呢？



随著全球关注著韩剧，相关的附加事业以及翻拍的版权讨论也接连而来，《黑道律师文森佐》与《海岸村恰恰恰》都有与观光公社合作，让观众们有机会透过VR体验拍摄地点，并且两部作品也都有海外翻拍的版权正在讨论中。Studio Dragon制作组表示，综合题材性的《黑道律师文森佐》以及疗愈恋情类的《海岸村恰恰恰》说明了全球观众们能接受多样题材，并相当喜欢韩国电视剧，接下来也将送上更多让大家能愉快收看的内容。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻