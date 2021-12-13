[有雷]《Happiness》最终回收视冲到高点！韩孝周与被感染变身的朴炯植能否拥有幸福（EP11－12完）

[有雷]《Happiness》上周六播出最终回，也刷新自身最高收视率。最令大家关注的就是已被感染的朴炯植，最后是否由韩孝周的抗体来治愈？社区内的居民依旧为抢食闹成一团，安德鲁连续杀害多名住户，前来威胁警察CP的原因为何？大家都能得到幸福的结局吗？

以下为防雷线



《Happiness》原本一直遮住真实长相的安德鲁，原来是通缉犯，早已在隔离时杀害了清扫阿姨与15楼的金世勋，而住户中的6楼医生吴主贤以及住户代表早已知道安德鲁杀了人，但决定站在安德鲁这边来威胁郑伊贤（朴炯植饰）与尹新春（韩孝周饰），除了抢走他们的食物外，还要求他们深入感染者所在处，去打开全栋的紧急电源。



在两人从感染者群脱逃时，新春发现了伊贤胸前的伤口，伊贤这才坦白自己也被感染，希望新春远离他，不然他会感到心跳加速以及口渴严重，新春更是告白自己也有一样的状况，因为爱著眼前的伊贤，见到他时一样紧张悸动，虽然两人是契约结婚，也从没正式表白对对方的爱意，但却在真正危难时感到对方的重要性。



住户依旧各自盘算著对自己有利的东西，小三与律师想要窃取吴主贤的虚拟货币，清扫夫妇开始动了歪脑筋想占有住户的珠宝与房子，住户代表至今依旧还想著连任……终於尹新春先带著受伤的警察正国，心脏病的孩子徐允，以及决定与律师老公分手的妻子，顺利离开隔离区域接触外界。但此时郑伊贤在楼顶与安德鲁对峙时，也直接变身而咬了安德鲁。



韩泰锡（赵宇镇饰）将以新春抗体制作出仅存的治疗剂，偷偷交给新春带出打算给伊贤施打，不过新春却将这剂打在了徐允的母亲身上，她深信社区内一定还有其他人像她一样带有抗体，譬如4楼罗姓作家的哥哥，即使一开始就被咬伤但伤口却没有恶化，也没有严重口渴。网红东炫的母亲看起来也没有严重发作，或许他们都是身上带有抗体的人。当她再度回隔离区拥抱伊贤，说无论伊贤变得如何，一定会留在他身边，令人相当动容。



最终看来已经恢复了疫情之前的样子，社区再度成为了居民们自由散步的空间，能够和自己最爱的人走在一起就是最幸福的事。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻