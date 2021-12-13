SM娱乐隐藏的小分队！男帅女靓，连氛围感都越来越像了

很多爱豆团都爱组小分队，SM娱乐旗下这支隐形小分队你们发现了吗？

说的就是少女时代的太妍和SHINee的Key，虽然两人隶属於不同的团队，但却是娱乐圈出名了「姐弟档」，是Key在部队服役，太妍 都要去探班的铁关系，还引得Key的队友珉豪吐槽，说「太妍怎么只去军队看了Key」，总之两人经常同框，关系好得不得了 。

太妍和Key还是综艺节目《惊人的星期六》里的固定嘉宾，两人经常出现在对方的IG里，连造型都是相呼应的！！！这还不是小分队？？



不仅如此，Key亮相《我独自生活》时，太妍就来他家做客了，两人交心的模样真的太让人羡慕了，谁都希望有一个可以随时吐露心声，无条件站在自己这边的死党好友吧。



Key新专辑先行曲《HATE THAT》，那肯定要邀请太妍来伴唱啊。太妍也是好朋友帮到底，预告、MV、实时LIVE全部亮相，这要是算演出费的话，应该是很大一笔哦！！



太妍和Key不光一起拍广告，又一同录制了属於他俩的新网路综艺《太Key箱子》，据说是太妍提议拍摄的，Key当时虽然吓了一跳，但很快就同意了。



太妍和Key其实氛围感很像，都是那种看上去安安静静，其实一遇到自己喜欢的领域会玩得很疯的精灵鬼怪型，好朋友相处久了连颜值都越来越像了。

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