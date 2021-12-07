秃头帅度居然不减！李瑞镇漫改新剧《内科朴院长》爆笑个人海报公开：自体发光真的太强大了XD

本以为搞笑担当会是演妻子的「罗美兰」，结果「李瑞镇」造型一公开，直接完胜！XDDD

TVING 即将推出的人气漫改新剧《内科朴院长》公开了男主角「李瑞镇」的人物造型海报，强大的视觉冲击让众人吓傻在萤幕前。

《内科朴院长》讲述梦想成为一名真正医生、初次开诊所的朴院长（李瑞镇 饰），却在毫无病患的诊疗室中苦恼医术和商术，再次经历残酷现实的搞笑故事。



百分百还原漫画造型，海报上写著「（发光）耀眼的医生，耀眼的人生。」出道22年来，第一次挑战搞笑演技的李瑞镇，是不是让你非常期待呢～！？



▼李瑞镇饰演梦想成为有钱名医的朴院长，平凡的一家之主。本以为开院就能走上花路，却只能面对无情现实的打击，不够机智也不够浪漫，债务一直增加、头发却越来越少，朴院长辛酸又搞笑的日常生活将会引发观众们的极大共鸣。



▼罗美兰饰演朴院长的贤内助史莫琳，比起丈夫更相信电视上的医生和伪科学，性格鲁莽又漏洞百出的性格却相当有魅力，老公很听她的话；以及车清华饰演诊所里活力满满的护士「车美英」，梦想是当个掌握实权的「月薪小偷」，只拿钱不做事的人物。



更多人物简介可按此观看。

《内科朴院长》预计在明年1月播出。

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