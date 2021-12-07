IU可能谈恋爱了！网民挖证据：承认与张基河恋情之前也是这样！

歌手兼演员IU突然被网友扒出疑似恋爱中，证据就是她发行的歌曲。

这段时期IU推出的歌曲几乎都是以爱情为主，这就让很多网友怀疑了，难道IU是想通过歌曲暗示自己恋爱了吗？ 韩国多个论坛上也出现了「IU好像在谈恋爱」的帖子。 大家都指出IU近期的歌曲要比往常更多地提及恋爱初期甜蜜又青涩的感觉，而IU又很擅长通过歌词描述自己的故事，属於「自传型」歌手，加之最近总是推出和爱情相关个歌曲，广大网民们就猜测她很有可能真的恋爱了。

10月的时候，IU发行了《Strawberry Moon》，描写了坠入爱情瞬间的情感，用草莓色月亮比喻陷入爱情的人们的心理活动。 前段时间陆续推出的《Flu》、《Blueming》等也都是围绕爱情展开，尤其是《Flu》中还有「又像个傻子一样陷入爱情」、「缠绵不断地又想你了」等歌词。



网友们表示过去IU在承认与张基河的恋情之前就多次通过歌曲向粉丝们传递自己已经恋爱的信号，2015年IU在某档节目中就有过「暗恋的感觉真好」、「我要是喜欢对方就会直接告白，去年就有过」、「恋爱会提升我的自尊感」等发言，暗示自己正在恋爱中。 2013年IU和张基河因为广广播节目相识相恋，后来因为工作繁忙聚少离多於2017年为4年的恋情画下句号。



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